Söylentiler artıyor: iPhone 13'de ekran çentiği önemli oranda küçülecek

Akıllı telefon üreticileri yıllardır ekran boyutunu artırmak amacıyla telefonun ön yüzündeki kalın ve gereksiz çıtaları küçültmeye odaklanıyor. Bugün gelen noktada neredeyse üst seviye modellerde neredeyse tamamen çerçevesiz akıllı telefonlar ön plana çıkıyor. Şimdi ise sırada ön kamera ve sensörlerin dahil edildiği çentikleri kaldırmaya geliyor.

iPhone 12 ile birlikte çentik boyutu önemli oranda düşecek

Birçok farklı üretici şimdiden ekran altı kamera teknolojisiyle ilgili ilk örnekler için patent çalışmalarını yapmış durumda. Hatta somut örnekler de var.

Görseller iPhone 12'ye ait ve bu çentiğe oranla yeni modelde çok daha ince bir yapı bekleniyor.

iPhone 13 ile ilgili ortaya atılan yeni iddiaya göre yeni modelde çentik boyutu önemli oranda küçülecek. Yani ön kamera ve sensörlerin yer aldığı çentik bölümü önemli oranda inceltilecek.

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Bu çentik küçültme sisteminin TrueDepth kamera sayesinde gerçekleşeceği biliniyor. Bu teknoloji de çentiğin bir süre daha devam edeceğini gösteriyor. Yani aslında çentiğin tamamen kalkmasıyla alakalı şu an için herhangi bir bilgi yok.