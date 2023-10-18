Facebook giriş ve oturum açma işlemlerini haberimizden görebilir ve işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Her geçen gün daha da kendini geliştiren Facebook, kullanıcılarını memnun etmeye çalışıyor. Sizler de Facebook'a giriş yapabilir ve arkadaşlarınızla bağınızı koparmayabilirsiniz.
Facebook giriş ve oturum açma
Facebook üzerinde online oyunlar oynayabilir, arkadaşlarınızı bulabilir, haberleri takip edebilir, beğendiğiniz sayfaları yakından takip edebilir, ticari amaçla kullanabilir ve mesajlaşmalar gerçekleştirebilirsiniz.
Facebook indirme bağlantıları aşağıdadır;
Facebook'u İOS'a indirmek için aşağıdaki adresi kullanabilirsiniz.
https://itunes.apple.com/tr/app/facebook/id284882215?mt=8
Facebook Messenger'ı Android'e indirmek için aşağıdaki adresi kullanabilirsiniz.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.orca&hl=tr
Facebook'u BlackBerry'e indirmek için aşağıdaki adresi kullanabilirsiniz.
https://appworld.blackberry.com/webstore/content/50777/?countrycode=TR&lang=en
Facebook'u Windowsphone'a indirmek için aşağıdaki adresi kullanabilirsiniz.
http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/messenger/3219d30d-4a23-4f58-a91c-c44b04e6a0c7
Facebook kalıcı hesap kapatma
Sosyal medyanın kullanımı teknolojinin artmasıyla her geçen gün artmakta. Hemen hemen herkesin artık bir Facebook hesabı var. Facebook kullanımın zevkili ve faydaları olduğu gibi, bir o kadar da zararı bulunmakta. Peki Facebook hesabını kapatmak ya da silmek isteyen Facebook hesabını nasıl kapatır ya da nasıl siler? İşte basamak basamak Facebook hesabı kapatma ve silme işlemleri.
Facebook hesabını kalıcı olarak silmek için aşağıdaki işlemleri takip edebilirsiniz.
1.adım: Kalıcı olarak silmek istediğiniz Facebook sayfanıza giriş yapın.
2.adım: Sağ üste köşedeki ayarlar kısmından yardımı seçiniz.
3.adım: Yardım arama kutucuğuna 'hesap kalıcı silme' yazınız bekleyiniz. Yarım arama kutucuğuna 'hesap kalıcı silme' yazınız ve resımde gösterilen yere tıklayınız.
4.Adım: Resimde görüldüğü gibi 'bize bildirin' kısmına tıklayın
5.Adım: Hesap silme butonuna tıklayın.
6.Adım: Facebook hesabını kalıcı silmek için 'hesabı sil' butonuna tıkladıkdan sonra gelen pencerede şifre ve güvenlik kodunu girip işlemleri bitirebilirsiniz.