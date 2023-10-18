Facebook giriş ve oturum açma

Sosyal medyanın kullanımı teknolojinin artmasıyla her geçen gün artmakta. Hemen hemen herkesin artık bir Facebook hesabı var. Facebook kullanımın zevkili ve faydaları olduğu gibi, bir o kadar da zararı bulunmakta. Peki Facebook hesabını kapatmak ya da silmek isteyen Facebook hesabını nasıl kapatır ya da nasıl siler? İşte basamak basamak Facebook hesabı kapatma ve silme işlemleri.