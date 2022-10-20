TCMB'nin faiz indirimi konut kredilerine yansır mı?

Analistler, bugün yurt içinde TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK) faiz kararının, yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, AB Liderler Zirvesi ve Fed yetkililerinden gelecek açıklamaların de yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 12'den yüzde 10,5 seviyesinde çekti.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 12'den yüzde 11'e indirileceğini tahmin ediyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 9 oldu. TCMB, ağustos ayının ardından eylülde de politika faizini 100 baz indirerek yüzde 12'ye çekmişti.

Merkez Bankası faiz kararı kredilere yansır mı?

TESK Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "En büyük düşmanım faizdir. Şu anda faizi 12'ye kadar düşürdük. Yeter mi yetmez. Bunun daha da inmesi lazım. Merkez Bankamızla bunları konuştuk, konuşuyoruz. Önümüzdeki PPK toplantılarında bunların daha da indirilmesini telkin ediyoruz" dedi. Vatandaşlar, faiz indirimlerinin kredilere yansımasını beklerken, Merkez Bankası’nın kararı sonrası bankalar kredi oranlarını düşürüp düşürmeyecekleri de belli olmuş olacak.

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İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz’a göre Merkez Bankası’nın faiz indiriminin sadece ticari kredilerine değil en azından sosyal konut projelerine de yansıması gerekir. Fakat son dönemde sosyal konut projeleri ile ilgili yapılan açıklamalarda projeleri destekleyecek bir kredi kullanımının henüz olmadığını söylüyor.

Kredilerde tamamen bir genişleme yapacağını düşünen Prof. Dr. Sabri Burak Arzova da ”Hem şirketlere verdikleri kredilerde daha genişleyici olacaklar, kurallar esneyecek. Hem de diğer taraftan yapay yolla konut faizlerini indirecek bir sisteme yani en azından kamu bankaları üzerinden bir sisteme gidileceğini düşünüyorum” diyor.