2024 Nisan ayı için düzenlenecek olan ABD Merkez Bankası, faiz kararı ne zaman açıklayacak? Geçtiğimiz ay sabit bırakılan FED faiz kararı bu ay ne olacak? 2024 Nisan FED faiz kararı toplantısı hangi gün, bugün mü, yarın mı?
FED NİSAN FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Nisan ayı FED faiz kararı için toplantı 30 Nisan ve 1 Mayıs günlerinde gerçekleştirilecek. Toplantı ardından faiz kararı ise 1 Mayıs saat 21:00-22:00 arasında paylaşılacak.
FED MART FAİZ KARARI
ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantısından federal fonlama faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutma kararı çıktı.
FED 2024 TOPLANTI TAKVİMİ
Fed 2024 yılında toplamda 8 toplantı gerçekleştirecek. Kalan ABD Merkez Bankası Toplantı tarihleri ise şu şekilde;
30 Nisan-1 Mayıs 2024,
11-12 Haziran 2024,
30-31 Temmuz 2024,
17-18 Eylül 2024,
6-7 Kasım 2024,
17-18 Aralık 2024.