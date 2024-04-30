2024 Nisan ayı için düzenlenecek olan ABD Merkez Bankası, faiz kararı ne zaman açıklayacak? Geçtiğimiz ay sabit bırakılan FED faiz kararı bu ay ne olacak? 2024 Nisan FED faiz kararı toplantısı hangi gün, bugün mü, yarın mı?