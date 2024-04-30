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FED faiz kararı toplantı tarihi belli oldu! Nisan ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ABD Merkez Bankası (FED) Nisan ayı faiz kararı bekleniyor. Yatırımcılar yeni kararın piyasaya nasıl yansıyacağını araştırıyorlar. Piyasaya yön verecek altın, dolar, borsa, kripto ve para borsasını belirleyecek olan FED 2024 faiz kararı yakından takip ediliyor. 2024 Nisan ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte detaylar...

11:27 - 30/04/2024 Salı
Yeni Şafak
FED faiz kararı
FED faiz kararı

2024 Nisan ayı için düzenlenecek olan ABD Merkez Bankası, faiz kararı ne zaman açıklayacak? Geçtiğimiz ay sabit bırakılan FED faiz kararı bu ay ne olacak? 2024 Nisan FED faiz kararı toplantısı hangi gün, bugün mü, yarın mı?

FED NİSAN FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Nisan ayı FED faiz kararı için toplantı 30 Nisan ve 1 Mayıs günlerinde gerçekleştirilecek. Toplantı ardından faiz kararı ise 1 Mayıs saat 21:00-22:00 arasında paylaşılacak.

FED MART FAİZ KARARI

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantısından federal fonlama faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutma kararı çıktı.

FED 2024 TOPLANTI TAKVİMİ

Fed 2024 yılında toplamda 8 toplantı gerçekleştirecek. Kalan ABD Merkez Bankası Toplantı tarihleri ise şu şekilde;

30 Nisan-1 Mayıs 2024,

11-12 Haziran 2024,

30-31 Temmuz 2024,

17-18 Eylül 2024,

6-7 Kasım 2024,

17-18 Aralık 2024.



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