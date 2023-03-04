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THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 104 - Virtus Bologna: 72

Fenerbahçe Beko, Euroleague’in 26’ncı haftasında sahasında ağırladığı Virtus Bologna’yı 104-72 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip bu maçın ardından 16 galibiyete ulaştı. Virtus Bologna ise 14’üncü mağlubiyetini yaşadı. Fenerbahçe Beko'da Başantrenör Dimitris Itoudis, maça çok iyi başladıklarını ve deplasmanda kaybettikleri rakiplerine karşı önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

10:18 . 4/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Fenerbahçe Beko 104-72 Virtus Bologna

Fenerbahçe Beko 104-72 Virtus Bologna

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2022-23 sezonu 26. hafta maçında Virtus Bologna’yı konuk etti. Sarı-lacivertliler Virtus Bologna’yı 104-72 yenerek 16. galibiyetini aldı.

FENERBAHÇE BEKO - VİRTUS BOLOGNA MAÇ ÖZETİ

Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna maç özetini izlemek için
Fenerbahçe Beko:
Wilbekin xxx 15, Edwards x 5, Melih Mahmutoğlu x 3, Guduric xxx 16, Cala thes xx 11, Booker x 5, Pierre xxx 20, Jekiri x 2, Hayes-Davis x 5, Metecan Birsen x 4, Nemanja Bjelica x 2, Motley xxx 16
Virtus Bologna:
Mannion x 8, Belinelli xxx 18, Pajola x 2, Bako x 4, Jaiteh x 5, Shengelia xx 10, Hackett x 5, Mickey xx 10, Weems x 2, Ojeleye x 5, Teodosic x 3, Abass x


#Fenerbahçe Beko
#Virtus Bologna
#basketbol
#THY Euroleague
1 saat önce
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THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 104 - Virtus Bologna: 72
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