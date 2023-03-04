Fenerbahçe Beko 104-72 Virtus Bologna
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2022-23 sezonu 26. hafta maçında Virtus Bologna’yı konuk etti. Sarı-lacivertliler Virtus Bologna’yı 104-72 yenerek 16. galibiyetini aldı.
FENERBAHÇE BEKO - VİRTUS BOLOGNA MAÇ ÖZETİ
FENERBAHÇE BEKO - VİRTUS BOLOGNA MAÇ ÖZETİ
Fenerbahçe Beko:
Wilbekin xxx 15, Edwards x 5, Melih Mahmutoğlu x 3, Guduric xxx 16, Cala thes xx 11, Booker x 5, Pierre xxx 20, Jekiri x 2, Hayes-Davis x 5, Metecan Birsen x 4, Nemanja Bjelica x 2, Motley xxx 16
Virtus Bologna:
Mannion x 8, Belinelli xxx 18, Pajola x 2, Bako x 4, Jaiteh x 5, Shengelia xx 10, Hackett x 5, Mickey xx 10, Weems x 2, Ojeleye x 5, Teodosic x 3, Abass x
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#basketbol
#THY Euroleague
1 saat önce
THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 104 - Virtus Bologna: 72
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