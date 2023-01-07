Fenerbahçe ile Galatasaray kaç kez karşılaştı?

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında derbiye saatler kaldı. Fenerbahçe ile Galatasaray, yarın oynanacak derbi ile 396. kez rakip olacak. İşte istatistikler.

DERBİLERDE ÜSTÜNLÜK SARI-LACİVERTLİLERDE

Fenerbahçe ile Galatasaray, 396. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 148 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 125 defa rakibini mağlup etmeyi başardı.122 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Kanarya’nın 540 golüne, Aslan 490 golle karşılık verdi.

LİGDE 131. RANDEVU

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 130 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, 52 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, 35 kez 3 puanla ayrılan taraf olurken, 43 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 124 gol atma başarısı gösterdi.

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MAÇI HAKEM HALİL UMUT MELER YÖNETECEK

Bu önemli mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.