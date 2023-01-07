Özgün Fenerbahçe ile Galatasaray kaç kez karşılaştı?
ÖZGÜN HABERLER

Fenerbahçe ile Galatasaray kaç kez karşılaştı?

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında 114 yıllık rekabette ezeli rakip, ebedi dostlar tekrar sahne alacak. Ülker Stadyumu’nda yarın saat 19.00’da oynanacak karşılaşma ile birlikte Fenerbahçe ile Galatasaray, 396. kez karşı karşıya gelecek. Peki en çok maçı kim kazandı, üstünlük kimde? Kaç kere berabere kaldılar? Kaç gol atıldı? İşte soruların cevapları.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe ile Galatasaray kaç kez karşılaştı?
Fenerbahçe - Galatasaray

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında derbiye saatler kaldı. Fenerbahçe ile Galatasaray, yarın oynanacak derbi ile 396. kez rakip olacak. İşte istatistikler.

DERBİLERDE ÜSTÜNLÜK SARI-LACİVERTLİLERDE

Fenerbahçe ile Galatasaray, 396. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 148 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 125 defa rakibini mağlup etmeyi başardı.122 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Kanarya’nın 540 golüne, Aslan 490 golle karşılık verdi.

LİGDE 131. RANDEVU

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 130 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, 52 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, 35 kez 3 puanla ayrılan taraf olurken, 43 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 124 gol atma başarısı gösterdi.

MAÇI HAKEM HALİL UMUT MELER YÖNETECEK

Bu önemli mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.

Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta? Hakemler belli oldu!
ÖZGÜN
Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta? Hakemler belli oldu!
İstenen isimler gülümsetti

İstenen isimler gülümsetti

Ad-soyadı değişikliği başvurularında rekor kırıldı.
2023 yılının ilk dolunayı görüntülendi

2023 yılının ilk dolunayı görüntülendi

​Ortaya çıkan kareler herkesi mest etti.
15 araçbirbirine girdi

15 araç
birbirine girdi

Kırşehir'de feci kaza: İki ölü 12 yaralı var.

Fenerbahçe evindeki son 10 derbide sadece 2 kez kaybetti

Son halini görenler hayran kalıyor.

​Karadeniz Sahil Yoluna tünelle bağlanacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.