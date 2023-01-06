Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta? Hakemler belli oldu!

Süper Lig'de 17 hafta geride kalırken, ligin 18. haftası çok konuşulacak bir derbiye sahne olacak. 18. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak. Futbolseverler mücadeleyi iple çekerken maçın hakemi de belli oldu.
FENERBAHÇE- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Derbi, 8 Ocak Pazar günü oynanacak.
FENERBAHÇE- GALATASARAY MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU
Pazar günü saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşmasını Halil Umut Meler yönetecek. Halil Umut Meler bu sezon Trabzonspor-Fenerbahçe ve Galatasaray- Beşiktaş derbilerini de yönetmişti. Yardımcı hakemler Süleyman Özay ve Mustafa Emre Eyisoy. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Abdülkadir Bitigen oldu.
FENERBAHÇE- GALATASARAY DERBİ CANLI ANLATIM
Fenerbahçe Galatasaray mücadelesini yenisafak.com'da canlı anlatım ile takip edebilirsiniz.
FENERBAHÇE- GALATASARAY CANLI SKOR
SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI 17. HAFTA
3 Ocak Salı
Ümraniyespor 2 - 2 Hatayspor
Antalyaspor 1 - 2 Fenerbahçe
4 Ocak Çarşamba
Kayserispor 2 - 4 Karagümrük
Kasımpaşa 4 - 1 Alanyaspor
Konyaspor 2 - 2 Sivasspor
Galatasaray 2 - 1 Ankaragücü
5 Ocak Perşembe
Gaziantep 1 - 1 Başakşehir
Adana Demirspor 6 - 0 İstanbulspor
Trabzonspor 3 - 0 Giresunspor
SÜPER LİG PUAN DURUMU GÜNCEL
1. Galatasaray - 36
2. Fenerbahçe - 35
3. İstanbul Başakşehir - 31
4. Adana Demirspor - 30
5. Trabzonspor - 29
6. Beşiktaş - 26
7. Konyaspor - 26
8. Kayserispor - 23
9. Alanyaspor - 21
10. Fatih Karagümrük - 19
11. Giresunspor - 19
12. Gaziantep FK - 18
13. Kasımpaşa - 18
14. Ankaragücü - 16
15. Antalyaspor - 16
16. Hatayspor - 16
17. Sivasspor - 15
18. Ümraniyespor - 11
19. İstanbulspor - 11
SÜPER LİG 18. HAFTA MAÇLARI
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 18. hafta maçlarının programı şu şekilde:
Yarın
16.00 Hatayspor - Antalyaspor (Yeni Hatay)
19.00 Beşiktaş - Kasımpaşa (Vodafone Park)
8 Ocak Pazar
13.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 MKE Ankaragücü - Kayserispor (Eryaman)
16.00 Giresunspor - Ümraniyespor (Çotanak Spor Kompleksi)
19.00 Fenerbahçe - Galatasaray (Ülker)
9 Ocak Pazartesi
17.00 Medipol Başakşehir - Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 İstanbulspor - Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor (Kırbıyık Holding)