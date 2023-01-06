Özgün Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta? Hakemler belli oldu
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Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta? Hakemler belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında heyecan dolu derbi maçı oynanacak. Karşılaşmanın detayları merak ediliyor. Kadıköy'de oynanacak olan dev derbide Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ederken, şampiyonluğun en büyük adaylarından olan iki ekip mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi de açıklandı. Peki, Fenerbahçe- Galatasaray derbisi saat kaçta oynanacak? Kadrolar belli oldu mu? Maçın hakemi kim? İşte detaylı bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
FB-GS CANLI: Süper Lig 18. hafta Fenerbahçe- Galatasaray maçı ilk 11ler, hakemler, canlı anlatım, özet ve goller
Fenerbahçe- Galatasaray

Süper Lig'de 17 hafta geride kalırken, ligin 18. haftası çok konuşulacak bir derbiye sahne olacak. 18. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak. Futbolseverler mücadeleyi iple çekerken maçın hakemi de belli oldu.

FENERBAHÇE- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Derbi, 8 Ocak Pazar günü oynanacak.

FENERBAHÇE- GALATASARAY MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Pazar günü saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşmasını Halil Umut Meler yönetecek. Halil Umut Meler bu sezon Trabzonspor-Fenerbahçe ve Galatasaray- Beşiktaş derbilerini de yönetmişti. Yardımcı hakemler Süleyman Özay ve Mustafa Emre Eyisoy. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Abdülkadir Bitigen oldu.

FENERBAHÇE- GALATASARAY DERBİ CANLI ANLATIM

Fenerbahçe Galatasaray mücadelesini yenisafak.com'da canlı anlatım ile takip edebilirsiniz.

FENERBAHÇE- GALATASARAY CANLI SKOR

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI 17. HAFTA

3 Ocak Salı

Ümraniyespor 2 - 2 Hatayspor

Antalyaspor 1 - 2 Fenerbahçe

4 Ocak Çarşamba

Kayserispor 2 - 4 Karagümrük

Kasımpaşa 4 - 1 Alanyaspor

Konyaspor 2 - 2 Sivasspor

Galatasaray 2 - 1 Ankaragücü

5 Ocak Perşembe

Gaziantep 1 - 1 Başakşehir

Adana Demirspor 6 - 0 İstanbulspor

Trabzonspor 3 - 0 Giresunspor

SÜPER LİG PUAN DURUMU GÜNCEL

1. Galatasaray - 36

2. Fenerbahçe - 35

3. İstanbul Başakşehir - 31

4. Adana Demirspor - 30

5. Trabzonspor - 29

6. Beşiktaş - 26

7. Konyaspor - 26

8. Kayserispor - 23

9. Alanyaspor - 21

10. Fatih Karagümrük - 19

11. Giresunspor - 19

12. Gaziantep FK - 18

13. Kasımpaşa - 18

14. Ankaragücü - 16

15. Antalyaspor - 16

16. Hatayspor - 16

17. Sivasspor - 15

18. Ümraniyespor - 11

19. İstanbulspor - 11

SÜPER LİG 18. HAFTA MAÇLARI

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 18. hafta maçlarının programı şu şekilde:

Yarın

16.00 Hatayspor - Antalyaspor (Yeni Hatay)

19.00 Beşiktaş - Kasımpaşa (Vodafone Park)

8 Ocak Pazar

13.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 MKE Ankaragücü - Kayserispor (Eryaman)

16.00 Giresunspor - Ümraniyespor (Çotanak Spor Kompleksi)

19.00 Fenerbahçe - Galatasaray (Ülker)

9 Ocak Pazartesi

17.00 Medipol Başakşehir - Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 İstanbulspor - Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor (Kırbıyık Holding)

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Ukrayna'da tüm temas hattında 36 saat boyunca uygulanacak.

Karadeniz gazında bir aşama daha geçildi.

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