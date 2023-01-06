Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta? Hakemler belli oldu! Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında heyecan dolu derbi maçı oynanacak. Karşılaşmanın detayları merak ediliyor. Kadıköy'de oynanacak olan dev derbide Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ederken, şampiyonluğun en büyük adaylarından olan iki ekip mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi de açıklandı. Peki, Fenerbahçe- Galatasaray derbisi saat kaçta oynanacak? Kadrolar belli oldu mu? Maçın hakemi kim? İşte detaylı bilgiler...

Abone Ol