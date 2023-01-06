Özgün Fatih Karagümrük - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Ligde 18 hafta maçları
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Fatih Karagümrük - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig’de 18. hafta maçları!

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta heyecanı yarın oynanacak iki mücadele ile başlayacak. Haftanın en önemli maçında ise Fenerbahçe ile Galatasaray derbi müsabakasında karşı karşıya gelecek. Arabam.com Konyaspor'u konuk edecek VavaCars Fatih Karagümrük, hazırlıklarını sürdürdü. Tesisleri'nde teknik direktör Andrea Pirlo yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, bir saat sürdü. Kırmızı-siyahlılar, fibula kemiği kırıldığı için ameliyat edilen Efecan Mızrakcı dışında tam kadro çalıştı. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11 kadrosu belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Karagümrük- Konyaspor maçı: Canlı anlatım, ilk 11 kadrosu, maçın özeti, yayın saati- Süper Ligde 18. hafta maçları!
Fatih Karagümrük- Konyaspor

Süper Lig'de 18. hafta heyecanı yarın, 8 Ocak Pazar ve 9 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Hafta, yarın oynanacak Hatayspor-Antalyaspor ve Beşiktaş-Kasımpaşa maçlarıyla başlayacak. DG Sivasspor haftayı maç yapmadan tamamlayacak. Fatih Karagümrük ile Konyaspor da karşılaşacak.

FATİH KARAGÜMRÜK- KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi, 8 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

VavaCars Fatih Karagümrük ile Arabam.com Konyaspor, 8 Ocak Pazar günü saat 13.30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

SÜPER LİG'DE 18. HAFTA MAÇLARI

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 18. hafta maçlarının programı şu şekilde:

Yarın

16.00 Hatayspor - Antalyaspor (Yeni Hatay)

19.00 Beşiktaş - Kasımpaşa (Vodafone Park)

8 Ocak Pazar

13.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 MKE Ankaragücü - Kayserispor (Eryaman)

16.00 Giresunspor - Ümraniyespor (Çotanak Spor Kompleksi)

19.00 Fenerbahçe - Galatasaray (Ülker)

9 Ocak Pazartesi

17.00 Medipol Başakşehir - Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 İstanbulspor - Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor (Kırbıyık Holding)
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