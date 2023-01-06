Fatih Karagümrük - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig’de 18. hafta maçları! Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta heyecanı yarın oynanacak iki mücadele ile başlayacak. Haftanın en önemli maçında ise Fenerbahçe ile Galatasaray derbi müsabakasında karşı karşıya gelecek. Arabam.com Konyaspor'u konuk edecek VavaCars Fatih Karagümrük, hazırlıklarını sürdürdü. Tesisleri'nde teknik direktör Andrea Pirlo yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, bir saat sürdü. Kırmızı-siyahlılar, fibula kemiği kırıldığı için ameliyat edilen Efecan Mızrakcı dışında tam kadro çalıştı. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11 kadrosu belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

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