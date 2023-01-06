Fatih Karagümrük - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig’de 18. hafta maçları!

Süper Lig'de 18. hafta heyecanı yarın, 8 Ocak Pazar ve 9 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Hafta, yarın oynanacak Hatayspor-Antalyaspor ve Beşiktaş-Kasımpaşa maçlarıyla başlayacak. DG Sivasspor haftayı maç yapmadan tamamlayacak. Fatih Karagümrük ile Konyaspor da karşılaşacak.
FATİH KARAGÜMRÜK- KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi, 8 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.VavaCars Fatih Karagümrük ile Arabam.com Konyaspor, 8 Ocak Pazar günü saat 13.30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.
SÜPER LİG'DE 18. HAFTA MAÇLARI
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 18. hafta maçlarının programı şu şekilde:
Yarın
16.00 Hatayspor - Antalyaspor (Yeni Hatay)
19.00 Beşiktaş - Kasımpaşa (Vodafone Park)
8 Ocak Pazar
13.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 MKE Ankaragücü - Kayserispor (Eryaman)
16.00 Giresunspor - Ümraniyespor (Çotanak Spor Kompleksi)
19.00 Fenerbahçe - Galatasaray (Ülker)
9 Ocak Pazartesi
17.00 Medipol Başakşehir - Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 İstanbulspor - Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor (Kırbıyık Holding)