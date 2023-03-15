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Fenerbahçe 2-0 biten ilk maçın rövanşında Sevilla'yı ağırlıyor

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu 2-0 biten ilk maçın rövanşında Fenerbahçe evinde Sevilla’yı ağırlayacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. İspanyol takımlarını konuk ettiği dört Avrupa kupası maçının üçünü kaybeden Fenerbahçe, tek galibiyetini 2008 yılında Sevilla'yı 3-2 mağlup ederek aldı. Bu akşam sarı-lacivertliler rakibini 3 farklı skorla yenmenin yollarını arayacak. Jorge Jesus’un maça nasıl bir kadro ile çıkacağı ise merak konusu oldu. Peki Fenerbahçe - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi ve muhtemel 11’ler.

16:25 . 15/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Fenerbahçe - Sevilla

Fenerbahçe - Sevilla

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında Fenerbahçe ile Sevilla karşı karşıya geliyor. Maç bilgisi ve maç kadrolarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu Fenerbahçe - Sevilla maçı
yarın akşam saat 20.45
’de başlayacak. Karşılaşma
EXXEN
ekranlarından naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE - SEVİLLA MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

FENERBAHÇE

1 Altay Bayındır

3 Samet Akaydin

24 Jayden Oosterwolde

41 Attila Szalai

5 Willian Arao

7 Ferdi Kadıoğlu

9 Diego Rossi

26 Miha Zajc

10 Arda Güler

13 Enner Valencia

23 Michy Batshuayi

SEVİLLA

1 Marko Dmitrovic

3 Alex Telles

14 Nianzou Kouassi

16 Jesus Navas

19 Marcos Acuna

6 Nemanja Gudelj

10 Ivan Rakitic

20 Fernando

21 Oliver Torres

15 Youssef En Nesyri

25 Bryan Gil

TAKIM İSTATİSTİKLERİ

> İspanyol takımlarını konuk ettiği dört Avrupa kupası maçının üçünü kaybeden Fenerbahçe, tek galibiyetini son karşılaşmada Sevilla'yı 3-2 mağlup ederek aldı (Şubat 2008).

> Türk takımlarına rakip olduğu son altı maçı kaybetmeyen Sevilla (5G 1B), son üç karşılaşmadan galip ayrıldı.

> Fenerbahçe, Avrupa kupalarının çift ayaklı eleme turlarında ilk maçını deplasmanda kaybettiği 14 eşleşmenin hiçbirinde yoluna devam edemedi (ön elemeler hariç).

> Avrupa Ligi'nde ilk maçını kazandığı 11 çift ayaklı eleme turunun 10'unda yoluna devam eden Sevilla, sadece geçen sezon son 16 turunda West Ham'ı geçemedi.

> Avrupa Ligi'nde oynadığı son 18 iç saha maçının sadece birini kaybeden Fenerbahçe (11G 6B), grup sonrası aşamalarda seyircisi önünde mağlup olmadı (6G 3B).





#Fenerbahçe
#Sevilla
#UEFA Avrupa Ligi
#son 16 turu
#Jorge Jesus
#çeyrek final
1 saat önce
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Fenerbahçe 2-0 biten ilk maçın rövanşında Sevilla'yı ağırlıyor
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