Fenerbahçe - Sevilla
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında Fenerbahçe ile Sevilla karşı karşıya geliyor. Maç bilgisi ve maç kadrolarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
FENERBAHÇE - SEVİLLA MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
FENERBAHÇE
1 Altay Bayındır
3 Samet Akaydin
24 Jayden Oosterwolde
41 Attila Szalai
5 Willian Arao
7 Ferdi Kadıoğlu
9 Diego Rossi
26 Miha Zajc
10 Arda Güler
13 Enner Valencia
23 Michy Batshuayi
SEVİLLA
1 Marko Dmitrovic
3 Alex Telles
14 Nianzou Kouassi
16 Jesus Navas
19 Marcos Acuna
6 Nemanja Gudelj
10 Ivan Rakitic
20 Fernando
21 Oliver Torres
15 Youssef En Nesyri
25 Bryan Gil
TAKIM İSTATİSTİKLERİ
> İspanyol takımlarını konuk ettiği dört Avrupa kupası maçının üçünü kaybeden Fenerbahçe, tek galibiyetini son karşılaşmada Sevilla'yı 3-2 mağlup ederek aldı (Şubat 2008).
> Türk takımlarına rakip olduğu son altı maçı kaybetmeyen Sevilla (5G 1B), son üç karşılaşmadan galip ayrıldı.
> Fenerbahçe, Avrupa kupalarının çift ayaklı eleme turlarında ilk maçını deplasmanda kaybettiği 14 eşleşmenin hiçbirinde yoluna devam edemedi (ön elemeler hariç).
> Avrupa Ligi'nde ilk maçını kazandığı 11 çift ayaklı eleme turunun 10'unda yoluna devam eden Sevilla, sadece geçen sezon son 16 turunda West Ham'ı geçemedi.
> Avrupa Ligi'nde oynadığı son 18 iç saha maçının sadece birini kaybeden Fenerbahçe (11G 6B), grup sonrası aşamalarda seyircisi önünde mağlup olmadı (6G 3B).