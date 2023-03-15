UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında Fenerbahçe ile Sevilla karşı karşıya geliyor. Maç bilgisi ve maç kadrolarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

FENERBAHÇE - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

15 Youssef En Nesyri

> İspanyol takımlarını konuk ettiği dört Avrupa kupası maçının üçünü kaybeden Fenerbahçe, tek galibiyetini son karşılaşmada Sevilla'yı 3-2 mağlup ederek aldı (Şubat 2008).