Filistinli tatlıcı ramazan sofralarında 'umudu ve geleneği' yaşatıyor

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 20 yılı aşkın süredir tatlıcılık yapan Selim el-Beyyuk, tüm zorluklara ve yokluğa rağmen ramazan ritüellerini yaşatmaya ve sofraların vazgeçilmezi olan taş kadayıfları yapmaya devam ediyor. Han Yunus'un Refah Garajı Çarşısı'nda tatlıcılık yapan 54 yaşındaki el-Beyyuk, kısıtlı imkanlara rağmen tatlı yapmayı sürdürerek Ramazan coşkusunu yaşatmaya çalışıyor.

