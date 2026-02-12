Yeni Şafak
Filistinli tatlıcı ramazan sofralarında 'umudu ve geleneği' yaşatıyor

13:35 12/02/2026, Perşembe
Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 20 yılı aşkın süredir tatlıcılık yapan Selim el-Beyyuk, tüm zorluklara ve yokluğa rağmen ramazan ritüellerini yaşatmaya ve sofraların vazgeçilmezi olan taş kadayıfları yapmaya devam ediyor. Han Yunus'un Refah Garajı Çarşısı'nda tatlıcılık yapan 54 yaşındaki el-Beyyuk, kısıtlı imkanlara rağmen tatlı yapmayı sürdürerek Ramazan coşkusunu yaşatmaya çalışıyor.

