Gazze’de savaş sonrası ilk radyo yayın hayatına başladı

Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr Belah’ta, savaşın ardından ilk kez “Huna Gazze” adlı Filistin radyosu sınırlı imkan ve ekipmanlarla yayına başladı. Yayın hayatına başlayan radyo, İsrail saldırıları sırasında büyük ölçüde tahrip edilen medya altyapısına rağmen, bölge halkının yaşadığı insani durumu ve günlük hayatı aktarmayı amaçlıyor.

1 /24

2 /24

3 /24

4 /24

5 /24

6 /24

7 /24

8 /24

9 /24

10 /24

11 /24

12 /24

13 /24

14 /24

15 /24

16 /24

17 /24

18 /24

19 /24

20 /24

21 /24

22 /24

23 /24