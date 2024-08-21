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Dünya

Güney Kore'deki aşırı sıcaklarda can kaybı 28'e yükseldi

14:24 - 21/08/2024 Çarşamba
IHA
<p>Ayrıca 997 bin çiftlik hayvanının aşırı sıcaklar nedeniyle telef olduğu aktarıldı.</p>
Ayrıca 997 bin çiftlik hayvanının aşırı sıcaklar nedeniyle telef olduğu aktarıldı.

Güney Kore'de yazın başından bu yana etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı arttı. Güney Kore Sağlık Bakanlığı'na bağlı Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı'nın (KDCA) verilerine göre 20 Mayıs'tan bu yana 28 kişinin sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybettiği, 2 bin 994 kişinin ise hastanelere başvurduğu bildirildi.

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Aşırı sıcaklar devam edecek

Aşırı sıcakların Güney Kore'nin uzak doğusu ve Jeju Adası dışında birçok kesimde 29 Ağustos'a kadar etkisini sürdüreceğini duyuran Kore Meteoroloji İdaresi (KMA) ise, ortalama sıcaklık değerlerinin 35 santigrat derece civarında seyredeceğini açıkladı.

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Saat 14.00 ile 17.00 arasında açık hava aktivitelerinden kaçınma çağrısını yineleyen yetkililer, sıcak çarpmasına karşı tedbir alma uyarısında bulundu.

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Sıcaklıklar 40 dereceye ulaşmıştı

Güney Kore yazın başından bu yana mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların etkisi altına girmiş, Kore Meteoroloji İdaresi 4 Ağustos'ta Gyeonggi eyaletindeki Yeoju şehrinde sıcaklığın 40 dereceye ulaştığını duyurmuştu.

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Söz konusu değerin 4 Ağustos 2018'den bu yana ölçülen en yüksek sıcaklık olduğu açıklanmıştı.

#Güney Kore
#Sıcaklık
#Hava Durumu
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