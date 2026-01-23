Kahvaltıda öyle şeyler yiyorlar ki: İşte ülke ülke kahvaltı alışkanlıkları

Güne iyi bir kahvaltı ile başlamak, gün içinde daha verimli olmayı sağlıyor. Bu kapsamda hemen her kültür de damak tadına uygun ürünleri bir araya getiriyor. Kimi hamur işi seviyor kimi sade bir atıştırmalıkla öğününü tamamlıyor. Ancak bazı ülkeler var ki kahvaltıda tükettikleri ile görenleri şaşkına çeviriyor. İşte ülke ülke kahvaltı alışkanlıkları…

1 /13 Sofralarda tüketilen yiyecekler, ülkelerin kültürlerine dair de büyük ipucu veriyor. Aynı zamanda bulunulan coğrafya ve iklim şartları da tüketilen gıdalar konusunda belirleyici etkenler arasında. Bu kapsamda günün ilk öğünü olan kahvaltı ise ülkeye özgü yiyecekleri bir araya toplayan en belirgin öğünlerden. Ülkelerin kahvaltı alışkanlıklarına bakıldığında ise öyle farklı alternatifler görülüyor ki, pek çok kişi farklı kahvaltılar karşısında “Yok artık” diyor…

2 /13 ÜLKE ÜLKE KAHVALTI ALIŞKANLIKLARI ÇİN Çin’de kahvaltı alışkanlıkları bölgelere göre değişiklik gösterse de genellikle pirinç lapası, buharda çörekler ve çay en çok tüketilenler arasında yer alıyor.

3 /13 FRANSA Fransa’da geniş kahvaltılar yerine daha minimalist bir sabah rutini tercih ediliyor. Genellikle kruvasan, baget ekmek, tereyağı ve reçel yanında kahve ya da sıcak çikolata ile kahvaltı tamamlanıyor.

4 /13 İSPANYA İspanya'da desayuno adı verilen geleneksel kahvaltı genellikle sabah 7:00 ile 9:00 arasında yapılıyor. Bu kahvaltı masasında ise kahve, kruvasan veya magdalena gibi bir hamur işi veya reçelli veya domatesli ve zeytinyağlı ekmek (pan con tomate) gibi yiyecekler bulunuyor.

5 /13 MEKSİKA Mutfağında acı yiyecekleri sıkça kullanan Meksika’da kahvaltı da çok fazla farklı değil. Güne tortilla, yumurta, fasulye ve bol baharatla başlayan Meksikalılar oldukça enerjik bir gün yaşıyor.

6 /13 BREZİLYA Brezilya’da sabahlar yumurta ve yeşillikler ve zaman zaman meyvelerle Türk kahvaltısına en çok benzeyen kahvaltı ile başlıyor.

7 /13 İTALYA İtalyanlar güne hızlı bir başlangıç yapıyor. Espresso ve cornetto ile ayakta kahvaltı kültürünü benimseyen İtalyanlar, uzun ve geniş sofralar yerine pratik ve hızlı olanı tercih ediyor.

8 /13 ABD Pancake ve waffleın şurup ile servis edildiği sofralarda aynı zamanda yumurta ve bacon eksik olmuyor. Yani Amerikan kahvaltılarında tatlı ve tuzlu aynı masada buluşuyor.

9 /13 JAPONYA Çalışma disiplinleri, dakikleri ve daha birçok özelliği ile dünyayı kendine hayran bırakan Japonlar, kahvaltıda pirinç, miso çorbası, ızgara balık ve turşu tüketiyor. İlk bakışta oldukça ağır olduğu düşünülen bu yiyecekler, gün boyu tok tutmasıyla biliniyor.

10 /13 ALMANYA Almanlar kahvaltı sofrasında peynirler, şarküteri ürünleri ve koyu ekmekler ön planda tutuyor. Tatlıdan çok tuzlu seçenekler tercih ediliyor.

11 /13 İNGİLTERE Dünyanın en farklı ve dikkat çekici kahvaltılıkları ise İngiltere’de tüketiliyor.

12 /13 "Full English Breakfast" olarak bilinen klasik İngiliz kahvaltısında yumurta, sosis, pastırma (bacon), mantar, domates, fasulye ve tost bulunuyor. Bu masayı farklı kılanın şekerli fasulye olduğu ise kesin. Domates soslu, hafif tatlı baked beans (fırın fasulyesi) yumurta, sosis ve pastırma ile aynı tabakta servis ediliyor. Elbette İngiliz çayı olarak bilinen sütlü çay da İngiltere kahvaltılarının olmazsa olmazları arasında.