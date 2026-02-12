Nils Fırtınası hayatı felç etti: İspanya ve Portekiz kırmızı alarmda, üç bin kişi tahliye edildi, 100'den fazla uçuş iptal edildi

Portekiz’de 3 bin kişi tahliye edildi





Portekiz’de yaklaşık iki haftadır etkili olan olumsuz hava şartlarının beraberinde getirdiği ve toplamda 16 kişinin hayatını kaybetmesine neden sel olayları nedeniyle yetkililer, tarihi Coimbra şehri yakınlarında 3 bin kişinin Salı günü tahliye edildiğini açıkladı. Ayrıca, dün gece etkili olan şiddetli yağışlar sırasında Mondego Nehri üzerindeki bir setin yıkılmasıyla başkent Lizbon ile Porto şehirlerini birbirine bağlayan A1 Otoyolu’nu destekleyen bir sütun hasar gördü, otoyolun Coimbra yakınlarındaki kısmında göçme meydana geldi. Sel nedeniyle Coimbra bölgesinde birçok yol ve arazi büyük ölçüde sular altında kaldı. Portekiz Altyapı Bakanı Miguel Pinto Luz, yolun hasar gören kısmının onarımının haftalar süreceğini bildirirken, çalışmaların ancak bölgedeki sel suları çekildikten sonra başlayabileceğinin altını çizdi.



