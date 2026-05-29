Romanya'da apartman binasına Rus İHA'sı isabet etti

Romanya’nın doğusundaki Galati kentinde bir apartman binasına isabet eden Rus insansız hava aracının ardından hasar meydana geldi. Saldırıda bir apartman zarar görürken, ekipler olay yerinde inceleme ve hasar tespit çalışmalarını sürdürdü.
Romanya Savunma Bakanlığı, 29 Mayıs Cuma günü sabaha karşı meydana gelen olayda İHA'nın binanın 10'uncu katına isabet ettiğini ve yangına neden olduğunu açıkladı.
Romanya Acil Durumlar Genel Müfettişliği, İHA'nın taşıdığı patlayıcı yükün tamamının infilak ettiğini bildirdi. Yangın sırasında yaklaşık 70 kişi tahliye edilirken, iki kişi hafif yaralanarak tedavi altına alındı.
Rusya olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.
Romanya topraklarına savaş boyunca çok sayıda Rus İHA'sı veya İHA parçası düşmüş olsa da bu olay Romanya vatandaşlarının yaralandığı ilk vaka olarak kayda geçti.
Olayın ardından üç kentte hava saldırısı alarmı verildi, iki F-16 savaş uçağı havalandı.
Ukrayna limanlarının sık sık Rus saldırılarının hedefi olduğu bölgede bulunan Galați, Tuna Nehri kıyısında yer alıyor ve nehir aynı zamanda Romanya ile Ukrayna arasındaki sınırı oluşturuyor.