Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Romanya'da apartman binasına Rus İHA'sı isabet etti

Romanya'da apartman binasına Rus İHA'sı isabet etti

15:3429/05/2026, Cuma
AA
Sonraki haber

Romanya’nın doğusundaki Galati kentinde bir apartman binasına isabet eden Rus insansız hava aracının ardından hasar meydana geldi. Saldırıda bir apartman zarar görürken, ekipler olay yerinde inceleme ve hasar tespit çalışmalarını sürdürdü.

Romanya Savunma Bakanlığı, 29 Mayıs Cuma günü sabaha karşı meydana gelen olayda İHA'nın binanın 10'uncu katına isabet ettiğini ve yangına neden olduğunu açıkladı.




Romanya Acil Durumlar Genel Müfettişliği, İHA'nın taşıdığı patlayıcı yükün tamamının infilak ettiğini bildirdi. Yangın sırasında yaklaşık 70 kişi tahliye edilirken, iki kişi hafif yaralanarak tedavi altına alındı.


Rusya olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Romanya topraklarına savaş boyunca çok sayıda Rus İHA'sı veya İHA parçası düşmüş olsa da bu olay Romanya vatandaşlarının yaralandığı ilk vaka olarak kayda geçti.


Olayın ardından üç kentte hava saldırısı alarmı verildi, iki F-16 savaş uçağı havalandı.

Ukrayna limanlarının sık sık Rus saldırılarının hedefi olduğu bölgede bulunan Galați, Tuna Nehri kıyısında yer alıyor ve nehir aynı zamanda Romanya ile Ukrayna arasındaki sınırı oluşturuyor.



#romanya
#galati
#rus i̇hası
#rus insansız hava aracı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
82 Numara Hangi İlçenin Olacak? TÜİK Verileriyle İl Olma Potansiyeli En Yüksek İlçelerin Tam Listesi