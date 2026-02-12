Araç sahipleri dikkat: Ödemeyen artık trafiğe çıkamayacak! Yeni trafik sigortası primleri belli oldu

Zorunlu trafik sigortası primleri Şubat 2026 dönemi için güncellendi. Yaklaşık 32 milyon araç sahibini ilgilendiren trafik sigortası azami prim tutarları Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) tarafından açıklandı. Zorunlu trafik sigortasını yaptırmayan sürücüler hakkında idari para cezası uygulanacak, sigortasız araçlar ise trafikten men edilerek bağlanacak.
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortası primleri belli oldu. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), Şubat 2026 döneminde geçerli olacak yeni zorunlu trafik sigortası prim tutarlarını açıkladı.
SBM tarafından yayımlanan verilere göre, İstanbul'da otomobil sahibi olmak isteyen birisi aracını dördüncü basamaktan sigorta yaptırdığında 17 bin 59 lira vermeden trafiğe çıkaramayacak. Trafik sigortası yaptırmadan yola çıkması halinde polis tarafından yakalanması durumunda ceza kesilip aracının bağlanması gerekecek.
Primler belli oldu
Trafik sigortası primleri yüzde 12,5 oranında güncellendi. İşte il il trafik sigortası primleri...
NTV'nin haberine göre; İstanbul'daki sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 51 bin 177 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 8 bin 530 lira oldu. Başka bir deyişle riski ile risksiz arasındaki fark yüzde 500 civarında.
Ankara'da sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 49 bin 729 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 8 bin 288 lira oldu.
İzmir'de sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 48 bin 281 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 8 bin 47 lira oldu.
Taksilerin sigortası netleşti
İstanbul'da ticari taksilerin sıfırıncı basamak prim tutarı 137 bin 510 lira olurken sekizinci basamaktaki tutar 22 bin 918 lira oldu.
Ankara'da bu tutar en yüksek 133 bin 618 lira, en düşük 22 bin 270 lira, İzmir'de en yüksek 129 bin 726 lira, en düşük de 21 bin 621 lira olarak belirlendi.
Otobüslerin sigorta primleri
İstanbul'da sıfırıncı basamaktaki bir 31 ve üstü koltuğa sahip otobüsün zorunlu trafik sigortası 337 bin 829 lira oldu. Sekizinci basamağı ise 56 bin 305 lira.
Ödenmezse para cezası ve trafikten men ediliyor
2026 yılı itibarıyla bin 246 lira ceza ve eksiklik giderilinceye kadar araç trafikten men edilme uygulaması yapılıyor. Trafik polisleri inisiyatif kullanarak yakalanma anında ceza kesip, aracın bağlanmaması için sürücülerden trafik sigortası poliçelerini hemen yaptırmalarını isteyebiliyor.