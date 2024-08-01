Binbir zahmetle üretiliyor: 100 gramı 2 bin 500 liradan alıcı buluyor

"Kanser tedavisinde iyileştirme sürecini hızlandırır"





Arı sütü üreticisi Hamza Çınar, arı sütünün kanser tedavisinde iyileştirme sürecini hızlandırdığını ifade ederek, "Ülkemizde yılda 1 tona yakın arı sütü üretimi oluyor. Bu üretimin yaklaşık yüzde 25'ini biz üretmekteyiz. Bulunduğumuz bölgede yazın havalar serin olduğundan bitkilerin çiçeklenme süresi uzamaktadır. Bu da arı sütü üretiminin verimini arttırmakta ve üretim sürecini uzatmaktadır. Bala göre daha kazançlı. Üretimi bala göre zor. Vücudun hücre yenilemesine katkı sağladığı için neredeyse tüm hastalıklara iyi gelmektedir. Başta kanser tedavisinde iyileştirme sürecini hızlandırır. Kemoterapi gören hastaların ilaçlarının yan etkilerini azaltır. Kısırlık tedavisi için çok etkilidir. Şeker ve kolesterolü dengeler. Kalp rahatsızlıklarına karşı koruma sağlar. Fiyatı bu yıl 25-30 bin lira arasında değişiyor. Üretimin yüzde 30-40'ı iç pazarda değerlendiriliyor. Üretimimizin yüzde 70'i ihraç ediliyor. Üretimi iğneyle kuyu kazmak gibi bir hücreden 1 gram çıkmıyor, üç hücreden gözden 1 gram kadar çıkıyor" dedi.