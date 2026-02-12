Dünya devi gümüşte rekor seviyeyi işaret etti net tarihi verdi: Arz sıkıntısı fiyatları ikiye katlayacak!

Emtia piyasalarında tüm dengeleri değiştirecek rapor yayımlandı! Dünya finans devi JPMorgan, gümüş için 'rekor' kelimesinin bile az kalacağı yeni tahminlerini duyurdu. Mevcut fiyatların iki katından fazlasını işaret eden banka, hem net rakam verdi hem de gümüşü uçuşa geçirecek o kritik tarihi açıkladı.
Emtia piyasalarında taşlar yerinden oynuyor. Dünya finans devi JPMorgan, gümüş için hazırladığı son raporunda piyasaları şaşırtan bir revizeye gitti. Bankanın yeni tahminleri, gümüşün önümüzdeki yıllarda sadece bir yatırım aracı değil, küresel sanayinin en kıymetli madenlerinden biri haline geleceğini kanıtlıyor.
2025’İN İKİ KATINA ÇIKABİLİR
JPMorgan Global Research tarafından paylaşılan öngürüye göre, gümüş fiyatları 2026 yılında ortalama 81 dolar/ons seviyelerine ulaşarak tarihi bir eşiği aşacak.
Bu öngörü, 2025 yılı ortalamalarıyla kıyaslandığında gümüşün değerini ikiye katlayabileceğini gösteriyor. Ancak bankanın asıl büyük beklentisi 2027 yılına dair; analistler o yıl için 85,5 dolar gibi rekor bir ortalama fiyat veriyor.
2026’DA PİYASAYI NELER BEKLİYOR
Banka, yükselişin tek düze olmayacağını, piyasanın kendi içinde dalgalanarak zirveye ulaşacağını belirtiyor. 2026'nın ilk çeyreğinde 84 dolar ile hızlı bir başlangıç bekleyen uzmanlar, yılın ikinci çeyreğinde 75 dolara doğru teknik bir geri çekilme öngörüyor.
Yılın son çeyreğinde ise gümüşün yeniden vites artırarak 85 dolar seviyesine demir atması bekleniyor. Bu tahminler, bankanın sadece birkaç ay önceki öngörülerine göre yüzde 55'e varan dev bir artışı temsil ediyor.
FİYATLARI KITLIK VE GÜNEŞ ENERJİSİ UÇURACAK
Peki, bu sert yükselişin arkasındaki temel itici güç ne? Analistlere göre gümüş, şu an tam bir kıskacın ortasında. Bir yanda gümüşün bakır ve altın madenciliğinin bir "yan ürünü" olması nedeniyle üretimin artırılamaması, yani arz sıkıntısı var.
Diğer yanda ise güneş panelleri gibi yeşil enerji teknolojilerinde gümüşe olan ihtiyacın her geçen gün katlanması yatıyor.
Kısacası; gümüş bulunamıyor ama her zamankinden daha fazla talep ediliyor. Bu denklem, JPMorgan’a göre gümüşü önümüzdeki yılların yıldızı yapmaya yetecek.