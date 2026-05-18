Kurban Bayramı öncesi emekli bayram ikramiyesi ödemeleri başladı. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlanacak. Emekli aylıkları da aynı tarihlerde hesaplara aktarılacak. Dul, yetim ve emekliye ne kadar yatacak?Hangi emekli ikramiyesini ne zaman alacak? İşte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ödeme takvimi.

1 /9 18 milyona yakın emekli ve hak sahibini ilgilendiren emekli bayram ikramiyesinde ödeme süreci için geri sayım başladı. 4 bin liralık tutar bugün hesaplara yatırılmaya başlandı.

2 /9 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar?

Kurban Bayramı yaklaşırken emekli ikramiyesi ödeme tarihleri gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. SGK tarafından yürütülecek ödeme sürecinde SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilere 4 bin lira ikramiye verilecek.

3 /9 İkramiye ödeme takvimi belli oldu

SSK kapsamındaki emeklilerin ödemeleri aylık alma gününe göre değişiklik gösterecek. Buna göre aylıklarını 17-22 Mayıs arasında alanların ödemeleri aynı tarihte yapılacak.

Aylıklarını 23-24 Mayıs'ta alanların ödemeleri 21 Mayıs'ta, 25-26 Mayıs'ta alanların da 22 Mayıs'ta hesaplarına yatırılacak.

4 /9 SGK ikramiye ödemeleri ne zaman yatacak?

4A SSK kapsamında emekli aylığı alan vatandaşlar için ödeme takvimi maaş ödeme gününe göre belirlendi.

Buna göre; Ödeme günü 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 olanlar ikramiyelerini mevcut ödeme günlerinde alacak. Ödeme günü 23 ve 24 olanların ikramiyesi 21 Mayıs’ta yatırılacak. Ödeme günü 25 ve 26 olanların ikramiyesi ise 22 Mayıs’ta hesaplara geçecek.







5 /9 Tahsis numarasının son hanesine göre SSK (4A) emeklilerimizde:

Son rakam 9: Ayın 17’si Son rakam 7: Ayın 18’i Son rakam 5: Ayın 19’u Son rakam 3: Ayın 20’si Son rakam 1: Ayın 21’i Son rakam 8: Ayın 22’si Son rakam 6: Ayın 23’ü Son rakam 4: Ayın 24’ü Son rakam 2: Ayın 25’i Son rakam 0: Ayın 26’sı ödenmektedir.

6 /9 BAĞ-KUR ödemeleri ne zaman? BAĞ-KUR emeklilerine ise aylık ve ikramiyeleri 21-22 Mayıs tarihlerinde ödenecek. Aylık alma günü 25-26 Mayıs olanlara 21 Mayıs'ta, 27-28 Mayıs olanlara da 22 Mayıs'ta ödeme yapılacak. Emekli sandığı kapsamında aylık alanların ikramiyeleri ise 20 Mayıs'ta hesaplarına yatırılacak.



7 /9 EMEKLİ SANDIĞI ÖDEMELERİ 20 MAYIS’TA

4C Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin 2026 Kurban Bayramı ikramiyeleri 20 Mayıs’ta tek seferde ödenecek. Böylece Emekli Sandığı emeklileri için ikramiye ödemesi tek gün içinde tamamlanmış olacak.

8 /9 2026 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KİME NE KADAR ÖDENECEK? Emekliler Kurban Bayramı'nda 4.000 TL ödeme alacaklar. Dul ve yetim maaşı alan hak sahipleri ise hisse oranlarına göre bu tutardan faydalanacaktır: %75 hissesi olanlar: 3.000 TL %50 hissesi olanlar: 2.000 TL %25 hissesi olanlar: 1.000 TL





