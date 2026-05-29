Gram, çeyrek altın ne kadar oldu, altın yükselecek mi? 29 Mayıs Kapalı çarşı alış-satış altın fiyatı

Altın piyasasında anlık değişimler hız kesmeden devam ediyor. 29 Mayıs 2026 Cuma sabahı itibarıyla gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ata altın fiyatlarında son durum merak edilirken, "Bayramda altın fiyatları ne seviyede?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. İşte 29 Mayıs Cuma gününe ait güncel altın alış ve satış fiyatları…
Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 29 Mayıs 2026 Cuma günü çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
ALTIN FİYATLARI 29 MAYIS CUMA
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 6.643,76 TL
SATIŞ: 6.644,66 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 10.725,86 TL
SATIŞ: 10.972,81 TL
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 21.384,69 TL
SATIŞ: 21.945,61 TL
TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 43.204,00 TL
SATIŞ: 44.006,00 TL
CUMHURİYET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 44.504,00 TL
SATIŞ: 45.176,00 TL
ONS ALTIN FİYATI
ALIŞ: $4.509,96
SATIŞ: $4.510,59