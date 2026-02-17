İslam Memiş 'Kuyumcularda kuyruklar göreceğiz' diyerek açıkladı: 'Bugün kırılım olacak'

Altın fiyatlarındaki sert dalgalanmalar yatırımcıyı tedirgin ederken, Finans Analisti İslam Memiş’ten piyasaları sarsacak 'büyük vurgun' uyarısı geldi. İçinde bulunduğumuz dönemi manipülasyon yılı olarak tanımlayan Memiş; ABD-İran görüşmeleri ve Trump'ın vergi tarifesi kararlarının piyasada bugün kritik bir kırılmaya neden olacağını açıkladı. Ons altında 6000 doları işaret ederek 'altın vuruş' operasyonuna dikkat çeken uzman isim, 'bu yıl para kazanma değil, varlık koruma yılı' dedi. Peki, altın almak için doğru zaman mı? Borsada hangi seviyelere dikkat edilmeli? İşte İslam Memiş'in yatırımcının ezberini bozacak o kritik açıklamaları...
Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve jeopolitik riskler altın fiyatlarında sert dalgalanmalara neden olurken, gram altının 7000 liranın altına sarkması yatırımcıları tedirgin etti. Piyasaların yakından takip ettiği Finans Analisti İslam Memiş, katıldığı bir televizyon programında ezber bozacak uyarılarda bulunarak, yatırımcıları bekleyen büyük vurguna ve bugünkü kritik kırılma noktasına dikkat çekti.
İçinde bulunduğumuz dönemi "manipülasyon yılı" olarak tanımlayan Finans Analisti İslam Memiş, Haber Global canlı yayınında konuştu. Memiş özellikle 29-30 Ocak tarihlerinde altın fiyatları üzerinde kurulan baskıyı hatırlattı. Piyasada büyük bir oyun oynandığına işaret eden Memiş, durumun ciddiyetini şu sözlerle özetledi:
"Orada 1200 liralık bir vurgun yaptılar ve ciddi anlamda bir kar elde ettiler. Şimdi her ne kadar güne altın fiyatları düşüşle başlasa da şu anda ons altın 4900 dolar seviyesinde."
Gözler Cenevre'de: "Müdahale bekliyorum"
Piyasalardaki dalgalanmanın sadece ekonomik verilere dayanmadığını, jeopolitik gerilimlerin de masada olduğunu belirten Memiş, özellikle ABD ve İran arasındaki diplomasi trafiğine vurgu yaptı. Çıkacak kararların yön belirleyici olacağını ifade eden uzman isim, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Bugün önemli açıklamalar var. Amerika ile İran’ın Cenevre’de görüşmesi var. Buradan barış haberi mi, anlaşma haberi mi yoksa savaşa devam haberi mi gelecek? Ben şahsen müdahale bekliyorum. Bir anlaşma haberi gelse de çok inanmam, ancak biraz ertelenebilir."
Hedef ons altında 6000 dolar: Düşüşler alım fırsatı
Yatırımcıların en çok merak ettiği "Düşüşler kalıcı mı?" sorusuna net bir dille "Hayır" yanıtını veren Memiş, ana trendin yukarı yönlü ivmesini koruduğunu belirtti. Fiziki piyasalarda gram altının 7312 lira seviyelerinde işlem gördüğünü hatırlatan analist, serbest piyasada yıl içinde 9000 lira ve üzeri, hatta beş haneli rakamların görülme ihtimalinin masada olduğunu yineledi. Memiş, ons altın için yıl sonu beklentisini şu sözlerle açıkladı:
"Bu yıl 6000 dolar seviyesini ons altında göstereceklerini düşünüyorum. Aslında altın vuruşu 6000 dolar seviyesinde yapacaklarını tahmin ediyorum. O yüzden 6000 dolara kadar her sakin seyri, her gerilemeyi bir alım fırsatı olarak değerlendirmeye devam ediyorum. Haftalık ve aylık bazda dalgalanmalar olacak ama ana trendin yukarı olduğunu düşünüyorum."
Kuyumcularda kuyruklar oluşacak
Altın yatırımcısının psikolojik hatalarına da ayna tutan Memiş, piyasa düştüğünde oluşan "bir daha yükselmez" algısının yanlış olduğunu vurguladı. Özellikle düğün hazırlığı yapanları ve borçluları uyaran Memiş, şu ifadeleri kullandı:
"Düğün yapacaklar, borcu olanlar, fırsat kollayanlar var. Altın tarafında rüzgar dönünce insanlar düşüş bekliyor, düştüğünde de artık çıkmaz algısı oluşuyor. Bu algılar yanlış. Yaklaşık iki haftada gram altında 1000 liralık bir fark oluştu. Şu an kimse ilgilenmiyor ama 8000–9000 lira seviyeleri konuşulmaya başlayınca kuyumcularda kuyruklar oluşacaktır."
"Altınla vedalaşma zamanı gelecek"
Ons altının şu an 4800–5200 dolar bandında oyalanabileceğini ancak yönün yukarı olduğunu belirten Memiş, asıl tehlikenin zirve noktalarında başlayacağını duyurdu. Yatırımcıyı "altın vuruş" adını verdiği büyük operasyona karşı uyararak nakite geçiş zamanı için şu kritik seviyeyi işaret etti:
"Bu bantta oyalanabilir ancak ana trend yukarı. 5900 dolar seviyelerine gelindiğinde dikkatli olmak gerekir. O seviyelerde ev, araba almak ya da iş kurmak isteyenler için altınla vedalaşma zamanı olabilir. Çünkü sonrasında sert bir satış dalgası olabilir. 10.000’i gösterip 8000’e, 9000’i gösterip 7000’e getirebilirler. Orada bir vurgun bekliyorum."
'Bugün kırılım olacak'
Altının yanı sıra gümüş ve kripto para piyasalarına da değinen Memiş, ABD cephesinden gelecek mahkeme kararlarına ve özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi tarifelerine ilişkin yapacağı açıklamalara dikkat çekti. Memiş, vergi tarifelerinin onaylanması durumunda piyasalarda yukarı yönlü hareketler görülebileceğini; aksi yönde bir iptal kararı çıkarsa ons altında 4800 dolar seviyesinin destek olarak çalışabileceğini belirtti ve ekledi:
"Altına kıyasla gümüş yatırımcısı daha uzun bekleyebilir. Kripto paralar görece daha uygun görünüyor ancak Amerika’da mahkemenin açıklayacağı kararlar önemli. Trump’ın vergi tarifeleriyle ilgili kararları hakkında yapılacak açıklamalar piyasaları etkileyebilir."
Borsa İstanbul (BIST 100) yatırımcıları için de teknik seviyeleri paylaşan Memiş, yükselişlerin sağlıklı devam edebilmesi için düzeltme hareketlerinin şart olduğunu dile getirdi. Doğru hisse seçiminin hayati önem taşıdığını vurgulayan Memiş, borsadaki durumu şu sözlerle analiz etti:
"14.339 puan seviyesinden kapanış yaptı. Endeks yükseliyor olsa da doğru hisse seçimi önemli. Artık kar satışlarına karşı dikkatli olunması gereken bir süreçteyiz. 14.000 puan altı, hatta 13.000 puan altındaki seviyelerde teknik olarak boşluklar var. 12.980–12.900 puan aralığı destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Yükselişlerin sağlıklı olabilmesi için kar satışlarının yaşanması gerekiyor. 14.350 puan seviyesi itibarıyla dinlenme sürecindeyiz ve kademeli düşüşlere dikkat etmekte fayda var."
Analist İslam Memiş, piyasa değerlendirmelerini sonlandırırken yatırımcılara altın değerinde bir tavsiyede bulunarak; içinde bulunduğumuz yılın bir "para kazanma yılı değil, varlıkları koruma yılı" olduğunun altını bir kez daha çizdi.