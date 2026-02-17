İslam Memiş 'Kuyumcularda kuyruklar göreceğiz' diyerek açıkladı: 'Bugün kırılım olacak'

Gözler Cenevre'de: "Müdahale bekliyorum"





Piyasalardaki dalgalanmanın sadece ekonomik verilere dayanmadığını, jeopolitik gerilimlerin de masada olduğunu belirten Memiş, özellikle ABD ve İran arasındaki diplomasi trafiğine vurgu yaptı. Çıkacak kararların yön belirleyici olacağını ifade eden uzman isim, şu değerlendirmeyi yaptı:





"Bugün önemli açıklamalar var. Amerika ile İran’ın Cenevre’de görüşmesi var. Buradan barış haberi mi, anlaşma haberi mi yoksa savaşa devam haberi mi gelecek? Ben şahsen müdahale bekliyorum. Bir anlaşma haberi gelse de çok inanmam, ancak biraz ertelenebilir."