Türkiye'de en ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu: İşte 2 milyon TL’nin altında olan modeller

Araba almak isteyenler dikkat! Mart 2026 otomobil fiyat listeleri güncellendi. En ucuz otomatik vitesli araçlar da netleşti, birçok marka ve model 2 milyon TL’nin altında bütçe dostu seçenekler sunuyor. Bu listeyi görmeden karar vermeyin. Peki, en ucuz otomatik vitesli araçlar hangileri?

1 /16 Mart ayı itibariyle otomobil markalarının fiyat listeleri güncellenirken, ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşın etkileri küresel piyasalara dalga dalga yansıyor. Özellikle otomatik vites araç almak isteyenler en uygun modelleri araştırıyor.

2 /16 İşte 2 milyon TL’ye kadar satın alınabilecek en uygun otomatik araba modelleri...

3 /16 BYD ATTO 2 130 kW Boost - 1.624.000 TL BYD ATTO 2 130 kW Comfort - 1.734.000 TL BYD DOLPHIN 150 kW Comfort - 1.784.000 TL

4 /16 Citroen E-C3 83 kW Plus Max - 1.468.000 TL Citroen C3 Aircorss 1.2 Hybrid 145 eDCS6 Plus - 1.974.000 TL Citroen e-C3 Aircross 83 kW Standart Menzil - 1.665.000 TL Citroen C4X ve C4 1.2 Hybrid 145 eDCS6 You - 1.955.000 TL

5 /16 Fiat Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 DCT GSR Easy Otomatik Dizel - 1.679.900 TL Fiat Egea Cross 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction Street Otomatik Dizel - 1.719.900 TL

6 /16 Fiat Grande Panda La Prima 44 kWh Otomatik Elektrikli - 1.569.900 TL Fiat Grande Panda 1.2 MHEV 110HP eDCT - 1.549.900 TL (2025 model yılı)

7 /16 Fiat 600 115 kW/156 HP - 54 kwh La Prima - 1.969.900 TL (2025 model yılı) Fiat 600 1.2 145 hp MHEV Easy Otomatik - 1.697.900 TL (2025 model yılı)

8 /16 Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S - 1.699.000 TL Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S - 1.940.000 TL Toyota Yaris Hybrid 1.5 Hybrid Flame e-CVT - 1.934.000 TL

9 /16 Renault R5 E-Tech Techno EV40 120hp - 1.890.000 TL (2025 model yılı) Renault R5 E-Tech Techno EV52 150hp - 1.942.000 TL (2025 model yılı)

10 /16 Yeni Clio evolution plus TCe 115 EDC - 1.799.000 TL Yeni Clio esprit alpine TCe 115 EDC - 1.895.000 TL Eski Renault Clio evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp - 1.699.000 TL

11 /16 Renault Duster techno Turbo Tce EDC 145 hp - 1.907.000 TL Renault Megane Sedan Touch 1.3 TCe 140 bg - 1.770.000 TL

12 /16 Peugeot E-208 GT 100kW - 1.999.500 TL



13 /16 Opel Corsa Hybrid 1.2 110 e-DCT6 Edition - 1.999.000 TL Opel Frontera Elektrik 44 kWh Batarya GS - 1.857.000 TL Opel Frontera Elektrik 54 kWh Batarya - Uzun Menzil GS - 1.970.000 TL

14 /16 Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS Jump Benzin DCT - 1.587.000 TL Hyundai i30 1.5T-GDI MHEV 140 PS Comfort DCT Benzin - 1.930.000 TL (2025 model yılı)

15 /16 Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 90PS Jump Benzin DCT - 1.695.000 TL Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 90PS Style Benzin DCT - 1.750.000 TL Hyundai Inster Dynamic 71.1 kW Elektrik Otomatik - 1.510.000 TL (2025 model yılı)