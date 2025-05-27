Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Otomotiv
Yakıtla arası açık otomobil modelleri belli oldu: İşte en az yakıt tüketen arabalar

Yakıtla arası açık otomobil modelleri belli oldu: İşte en az yakıt tüketen arabalar

11:3527/05/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Otomobil dünyasında en az yakıt tüketen modeller açıklandı. Listeye giren arabalar, yalnızca cimri motorlarıyla değil; teknolojik donanımlarıyla da dikkat çekiyor. Hem ekonomik hem de çevreci yapılarıyla öne çıkan bu araçlar, şehir içi ve uzun yol kullanıcıları için ideal seçenekler sunuyor. İşte, tasarruflu sürüş arayanların radarına girecek yakıt cimrisi modeller.

En az yakıt tüketen otomobillerin listesi belli oldu. Bu modeller yakıt tasarrufuyla öne çıkarken hem çevre hem de cüzdan dostu olmalarıyla dikkat çekti. İşte yakıt sevmeyen 10 model...

1) Kia Niro 1.6 GDi Hybrid: 3.8 L/100 km

2) Toyota Yris 1.5 Hybrid: 3.9 L/100 km

3) Honda Jazz 1.5 e:HEV: 4.0 L/100 km

4) Hyundai Ioniq Hybrid: 4.0 L/100 km

5) Toyota Corolla 1.8 Hybrid: 4.5 L/100 km

6) Renault Clio 1.5 Blue dCi: 4.5 L/100 km

7) Peugeot 208 1.5 BlueHDi: 4.6 L/100 km

8) Fiat 500 1.0 Hybrid: 4.7 L/100 km

9) Suzuki Swift 1.2 Dualjet SHVS: 4.7 L/100 km

#En Az Yakan Araçlar
#araba
#araç
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı işçi alımı Kocaeli kura sonuçları asil ve yedek isim listesi