Otomobil dünyasında en az yakıt tüketen modeller açıklandı. Listeye giren arabalar, yalnızca cimri motorlarıyla değil; teknolojik donanımlarıyla da dikkat çekiyor. Hem ekonomik hem de çevreci yapılarıyla öne çıkan bu araçlar, şehir içi ve uzun yol kullanıcıları için ideal seçenekler sunuyor. İşte, tasarruflu sürüş arayanların radarına girecek yakıt cimrisi modeller.

1 /10 En az yakıt tüketen otomobillerin listesi belli oldu. Bu modeller yakıt tasarrufuyla öne çıkarken hem çevre hem de cüzdan dostu olmalarıyla dikkat çekti. İşte yakıt sevmeyen 10 model...

2 /10 1) Kia Niro 1.6 GDi Hybrid: 3.8 L/100 km

3 /10 2) Toyota Yris 1.5 Hybrid: 3.9 L/100 km

4 /10 3) Honda Jazz 1.5 e:HEV: 4.0 L/100 km

5 /10 4) Hyundai Ioniq Hybrid: 4.0 L/100 km

6 /10 5) Toyota Corolla 1.8 Hybrid: 4.5 L/100 km

7 /10 6) Renault Clio 1.5 Blue dCi: 4.5 L/100 km

8 /10 7) Peugeot 208 1.5 BlueHDi: 4.6 L/100 km

9 /10 8) Fiat 500 1.0 Hybrid: 4.7 L/100 km