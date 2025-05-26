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Zirai don vurmuştu: İlk hasat en hassas meyveden geldi, kilosu 125 lira

Zirai don vurmuştu: İlk hasat en hassas meyveden geldi, kilosu 125 lira

23:1326/05/2025, Pazartesi
IHA
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Zirai donun vurduğu Malatya'da, meyve sezonunun ilk hasadı çilekten yapıldı. Kale ilçesinde, 7 girişimci kadının kurduğu 3K Kale Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ne ait 30 dönümlük tarlada çilek hasadı başladı.

Kale ilçesi'nde 7 kadının girişimleriyle 3 yıl önce kurulan 3K Kale Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafında 30 dönümlük bir alanda üretimi yapılan çilekte bu sezonun ilk hasadı başladı.

 Hasadı yapılan yeni mahsullerin kilogramı ise 125 TL'den satışa sunuluyor.

Kooperatif üyesi Cemile Altınok zirai don nedeniyle bu yıl kayısı da ürün alamadıklarını belirterek çilekte yılın ilk hasadını yapmaktan mutlu olduklarını söyledi.


Bir diğer kooperatif üyesi Saniye Altınok ise kilogramı 125 TL'den satışa sundukları çileğe yoğun bir talep olduğunu kaydederek, sabah erken saatlerde ilk hasada başladıklarını ifade etti.


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