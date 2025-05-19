21. kattaki para bavulları

Türkiye doğal gaz rezervinde 26’ncı

75 milyar metreküplük yeni keşifle Karadeniz'deki toplam doğal gaz rezervini 785 milyar metreküpe çıkaran Türkiye, dünya doğal gaz rezervi sıralamasında 26'ncı sıraya yükseldi. Son olarak imza atılan 75 milyar metreküplük yeni keşfin ekonomik değeri 30 milyar dolar olarak hesaplanıyor.