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21. kattaki para bavulları

21. kattaki para bavulları

04:0019/05/2025, Pazartesi
G: 19/05/2025, Pazartesi
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 19 Mayıs 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 19 Mayıs 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Türkiye doğal gaz rezervinde 26’ncı

75 milyar metreküplük yeni keşifle Karadeniz'deki toplam doğal gaz rezervini 785 milyar metreküpe çıkaran Türkiye, dünya doğal gaz rezervi sıralamasında 26'ncı sıraya yükseldi. Son olarak imza atılan 75 milyar metreküplük yeni keşfin ekonomik değeri 30 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

Bavullar para doluydu

İBB soruşturmasında tutuklanan Neva Organizasyon Şirketi sahibi Ahmet Çiçek, etkin pişmanlıktan yararlandı. Çiçek, İmamoğlu’nun reklamcısı olarak anılan tutuklu Murat Kapki’nin, Ferko Plaza’nın 21. katında yer alan ofisinin para bavullarıyla dolu olduğunu söyledi. Kapki’nin şirketlerine yüzde 6 komisyon karşılığında naylon fatura kestiğini anlatan Çiçek, söz konusu ofisten bavullarla para çıkışına tanıklık ettiğini kaydetti.

5 yıldızlı şampiyon

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u mağlup ederek bitime 2 hafta kala 2024-2025 sezonu şampiyonluğunu ilan etti. Türkiye Kupası’ndan sonra ligde 25. zafer turunu atan Cimbom, formasına 5. yıldızı takmaya hak kazandı. Üst üste 3. kez şampiyonluk sevinci yaşayan sarı-kırmızılı taraftarlar, Rams Park’ı bayram yerine çevirdi.

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