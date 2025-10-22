500 TL cinayetinde zanlılar hakim karşısına çıktı: İlk duruşmada şaşırtan savunma

Salim Attal’ın vurulduktan sonra ağaç arkasına saklandığı belirtildi

İddianamede, maktul Salim Attal ile bir grup arkadaşının olay yerinde buluştukları, M.G. isimli şahsın olay yerinde olmayan bir arkadaşına 500 lira borcu olduğu, bu borçla ilgili olarak A.Ç. ve A.Y.G.’nin M.G. ile konuştukları, bu konuşma sırasında maktul Salim Attal’ın borcu vermesi için M.G.’yle konuştuğu, bu sırada M.G.’nin Attal’a küfür ve hakaret ettiği, bunun üzerine Salim’in M.G.’ye yumruk ve tokat attığı anlatıldı. Attal’ın yumruk ve tokat atmasının ardından diğer çocukların ceplerinden bıçak çıkardıklarını fark ettiği aktarılan iddianamede, şüpheli A.Y.G.’nin ifadesine göre Salim Attal’ın şüphelilerle konuştuğu sırada Ö.A.‘nın etrafa ateş ettiği, bu sırada Salim Attal’ın vurulduğu ve ağaç arkasına saklandığı, şüpheli A.Ç.’nin beyanına göre ise silahın G.Y.’nin elinde olduğu ifade edildi.



