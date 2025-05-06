72 yıllık ustanın mesleğini oğlu yaşatıyor

"Babamdan sonrada bu mesleği yaşatmak istedim"





Babasının mesleğini yaşatmak istediğini ifade eden Demirel, "Babam 2023 yılında vefat etti. Onunla birlikte bakırcılık yapardık, vefatından sonra dükkanı üzerime alarak mesleğimizi devam ettiriyorum. Babam bu sanatı severek yapardı, bende onun gibi severek yapıyorum. Babam 84 yaşında vefat etti. Yaklaşık 72 senedir bakırcılık yapıyordu. Bende ilkokul dönemlerinde babamın yanında çıraklık yapmaya başladım. Bu mesleğin içerisinde büyüdüğüm için babamdan sonrada bu mesleği yaşatmak istedim. Eskiden babamla birlikte bakır imalatı yapardık ama şu an fazla yapamıyorum. Bakır, insan sağlığına en faydalı metaldir. Bunu bilenler hala bakır almaya devam ediyor. Gerek obje gerekse de kullanmak için alanlar hala var. Bakırı içerisinde sağlığa faydalı mineraller var. Sinir sistemi ve kaslara faydalı mineralleri içerisinde bulunduruyor. Faydasını bilenler bakır ürünler tercih ediyor. Bende babamı sevdiği bakırcılık mesleğini yaşatmak istiyorum, bunun için de işime devam edeceğim" diye konuştu.