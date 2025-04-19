Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adana
Adana'da renkli anlar: Polonyalıların sokak tiyatrosu herkesi büyüledi

Adana'da renkli anlar: Polonyalıların sokak tiyatrosu herkesi büyüledi

18:5619/04/2025, Cumartesi
G: 19/04/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
<p></p>

Adana'da Uluslararası Devlet Tiyatroları Festivali'ne katılan Polonya KTO Tiyatrosu oyuncularının kentin merkezi noktalarında gerçekleştirdiği diyalogsuz canlı performansları beğenildi.

Kentin en işlek noktalarından Atatürk Caddesi'nde halkla buluşan Polonya KTO Tiyatrosu oyuncuları müzik eşliğinde diyalogsuz sergilediği canlı performans ile izleyenleri kendine hayran bıraktı.

 Thomas Stearns Eliot'ın şiirlerinden ilham alan bir tiyatro yapımı çarpıcı gösterisiyle dakikalarca alkış aldı. 

Çok sayıda vatandaşın yoğun katılım gösterdiği sokak tiyatrosu, insanın insanlığını yitirmiş bir dünyadaki kaygılarını konu alıyor.

‘Seyyah' isimli gösteri, 21. Yüzyıl insanının bir gününü anlatıyor. Diyalogsuz bu performans, film müziklerinden klasik eserlere, rap ve pop şarkılarına kadar farklı bestecilerin eserleriyle sunuluyor.

#Adana
#Uluslararası Devlet Tiyatroları Festivali
#Polonya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı başvurusu ne zaman? Başvurular başladı mı?