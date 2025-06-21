Adıyaman'da heyecanlandıran keşif: İlginç oluşumlar dikkat çekti! 3 ayrı girişi var, sadece 150 metre gidebildiler

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mağaracılık Kulübü üyesi ve Mağara Arama Kurtarma Uzmanı Anıl Alyanak, "Burada şu anda 3 mağara araştırdık. Bir tanesi Batak Mağarası. Batak mağarası çevredeki bütün suyu toplayan ve burada battığı noktada oluşmuş bir mağara. Burada mağaraya giriş sağladık. 150 metre ilerleyebildik. Sonrasında sifon vardı. O yüzden geçiş sağlayamadık. Daha sonraki bir zamanda mevsimsel olarak bölgedeki halk Eylül ayının uygun olduğunu söylüyor. Daha sonra gelip araştırmasını devam etmeye çalışacağız. Onun dışında yine yan tarafta İnibusan isimli dikey bir mağara vardı. Yaklaşık 60 metre derinliğinde. Dün onun araştırmasını bitirdik. Mağara 60 metrede sonlanıyor. Ölçümlerini sağladık. Haritası da çizilecek yakın zamanda. Onun dışında hemen yine yakında Jandarma Deliği dedikleri bir mağara daha var. Şu anda arkadaşlarımız orada. O mağara da bitti. Yaklaşık 10 metre derinliği var. Şimdi onun ölçüsünü tamamlıyoruz. Ama bölgede tabii yüksek bir potansiyel var. Açıkçası bizim bir yüzey tarama fırsatımız olmadı. Hem zamandan dolayı hem de ekibin kişi sayısının az olmasından kaynaklı. Daha sonrasındaki uygun bir dönemde, daha kalabalık bir ekiple gelip batak mağaranın araştırmasını tamamlamayı hedefliyoruz. Hem de bölgede yüzey çalışması yaparak, mağara potansiyelini değerlendireceğiz. Başka mağaralar bulmaya çalışacağız" dedi.