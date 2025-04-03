Ailesi montunu bulmuştu: 4'üncü gün gölde cansız bedenine ulaşıldı

EMNİYET MÜDÜRÜ OLAY YERİNDE





Burdur Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Burdur Gölü kıyısında Hilmi Güleşir'in montunun bulunmasının ardından arama çalışmalarının burada yoğunlaştırıldığını söyledi. Ahmet Kurt, Konya, İzmir ve Antalya'daki dalgıçlardan destek istediklerini, 3 ekibin gölde su altı ve su üstü aramalar yaptığını, bugün de dron destekli kontroller sonucu Hilmi Güleşir'in cansız bedenine ulaşıldığını kaydetti.