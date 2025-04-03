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Ailesi montunu bulmuştu: 4'üncü gün gölde cansız bedenine ulaşıldı

Ailesi montunu bulmuştu: 4'üncü gün gölde cansız bedenine ulaşıldı

21:453/04/2025, Perşembe
DHA
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Burdur'da 30 Mart akşamı evinden ayrılan ve o günden bu yana haber alınamayan Hilmi Güleşir'in (63) Burdur Gölü'nde, montunun bulunduğu noktadan yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta cansız bedenine ulaşıldı.

Merkeze bağlı Kuruçay köyündeki evinden 30 Mart'ta saat 22.00 sıralarında ayrılan Hilmi Güleşir'e ait mont, ailesi tarafından Burdur Gölü Sahili'nde bulunduktan sonra arama çalışmaları, Burdur Gölü'nde yoğunlaştırıldı. AFAD ve emniyet ekiplerinin yanı sıra, Antalya, Konya ve İzmir'den gelen dalgıçlar da çalışmalara destek verdi. 

Aramalara bugün de devam edildi. Dron destekli yürütülen çalışmalar kapsamında bugün saat 12.30 sıralarında, kıyıdan 25 metre açıkta su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz yattığı tespit edildi.

YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ


Botla bölgeye giden dalgıçlar cansız bedeni sudan alıp, kıyıya çıkardı. Aramaları takip eden Hüseyin Güleşir, cansız bedenin babası Hilmi Güleşir'e ait olduğunu teşhis etti. Olayı haber alıp gelen Hilmi Güleşir'in yakınları, gözyaşlarını tutamadı. Güleşir'in cansız bedenine, montunun bulunduğu noktadan yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta ulaşıldı.

EMNİYET MÜDÜRÜ OLAY YERİNDE


Burdur Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Burdur Gölü kıyısında Hilmi Güleşir'in montunun bulunmasının ardından arama çalışmalarının burada yoğunlaştırıldığını söyledi. Ahmet Kurt, Konya, İzmir ve Antalya'daki dalgıçlardan destek istediklerini, 3 ekibin gölde su altı ve su üstü aramalar yaptığını, bugün de dron destekli kontroller sonucu Hilmi Güleşir'in cansız bedenine ulaşıldığını kaydetti. 

Hilmi Güleşir'in, Burdur Emniyet Müdürlüğü'nde teknik personel olarak çalıştığı, 2008 yılında emekli olduğu belirtildi. Hilmi Güleşir'in cenazesi savcının incelemesi sonucu Burdur Devlet Hastanesi morguna götürülürken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü kaydedildi. 

#Burdur
#Burdur Gölü
#Ölüm

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