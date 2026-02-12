Yeni Şafak
Alanya’da sağanak sebebiyle Oba Çayı taştı: Binaların bahçelerini su bastı

21:4512/02/2026, Perşembe
IHA
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nün sarı kodlu uyarısının ardından Antalya’nın Alanya ilçesinde başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, Oba Çayı taştı.

Alanya’nın şehir merkezinde etkisini artıran sağanak nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Kısa sürede etkili olan yağış, bazı noktalarda su taşkınlarına yol açtı. Özellikle Oba Çayı çevresinde su seviyesinin hızla yükselmesi sonucu çay kenarında bulunan evlerin avluları suyla doldu.

Taşkının artmasıyla birlikte sular yerleşim yerlerinin içine kadar girdi. Bazı apartmanların giriş katlarını su bastı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, su tahliye çalışması başlattı. 

Ekipler, su dolan avluların boşaltılması için yoğun mesai harcadı. Çaydan taşan suların çevredeki tarım arazilerine de zarar verdi. Alanya At Çiftliği su altında kalırken, portakal bahçeleri de taşkından olumsuz etkilendi. Bahçelerde maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

Öte yandan dere yatağından gelen suların araçlara zarar vermemesi için portif yardımıyla araçlar güvenli bölgelere taşındı. Ancak bazı araçların içi aşırı yağıştan dolayı su aldı. Üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar ise suyun tahliye edilmesini endişeli gözlerle bekledi.


#Alanya
#Sağanak
#Oba Çayı
