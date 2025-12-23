Alanya’da sahilde bir kadın ölü bulundu

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada ilk belirlemelere göre Dwantari’nin vücudunda darp ya da kesici alet izine rastlanılmadığı öğrenildi. Kadının cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Alanya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.