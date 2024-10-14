Arızalı asansör ve yürüyen merdiven sorunu sürüyor: Vatandaşlar arızalara tepki gösterdi! İstanbul İstanbul olalı böyle zulüm görmedi

Metro duraklarındaki yürüyen merdiven ve asansörlerin sık sık arızalanması, özellikle yaşlı, engelli ve çocuklu aileler başta olmak üzere çok sayıda vatandaşı mağdur ediyor.





Şehrin dört bir yanında bulunan metro, tramvay, füniküler ve teleferik gibi toplu ulaşım araçlarının duraklarında yürüyen merdiven ve asansörlerin devre dışı kalması nedeniyle birçok vatandaş günlük yaşamında aksaklık yaşıyor.