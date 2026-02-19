Bakan Uraloğlu paylaştı: 3 bin 115 yabancı bayraklı gemi denetlendi, 486'sı seferden alıkonuldu

Bakan Uraloğlu, "Türk bayrağı, Paris Mutabakat Zaptı Beyaz Listesi’ndeki güçlü konumunu bu yıl da sürdürdü. 2025'te 215 Türk bayraklı gemi, birçoğu Avrupa Birliği ülkesi olan Paris Mou ülkelerinde denetlendi. 5 gemi tutulurken, tutulma oranı yüzde 2,32 olarak kaydedildi. Bu oran Paris MoU genel ortalaması olan yüzde 4,03'ün yarısına yakındır. Bu çerçevede çok başarılı bir denetim periyodu geçirdik. 2025 yılı performanslarının da değerlendirileceği Paris MoU yıllık raporunda Türk bayrağımızın daha üst performans sırasında olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Bakan Uraloğlu, uygulanan risk bazlı denetim yaklaşımı sayesinde gemilerin standartlarının daha da yukarı taşındığını belirterek, denizlerde emniyet seviyesini yükseltmek için risk odaklı denetim kapasitesini sürekli geliştirdiklerini bildirdi. Denizcilik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda liman başkanlıkları tarafından Türk bayraklı gemilere uygulanan ön sörvey uygulamalarının bu süreçte önemli katkı sağladığını ifade eden Bakan Uraloğlu, "2025 yılında uluslararası sefer yapan 960 Türk bayraklı gemiye ön sörvey denetimi gerçekleştirdik" bilgisini paylaştı.