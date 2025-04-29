Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Beş dakikada 11 metre börek yedi: 10 gram altının sahibi oldu

Beş dakikada 11 metre börek yedi: 10 gram altının sahibi oldu

10:3729/04/2025, Salı
IHA
Sonraki haber

Üsküdar'da düzenlenen 13. Geleneksel Börek Yeme Yarışması'nda yarışmacılar 5 dakikada 16 metre börek yemek için mücadele etti. Birinci olan Kerem Tütüncü, 11 metre 60 santim börek yiyerek 10 gram altının sahibi oldu.

13. Geleneksel Börek Yeme Yarışması bu yıl Üsküdar'da düzenlendi. Yarışmaya katılan onlarca kişi, belirlenen sürede en fazla böreği yemek için kıyasıya mücadele etti. 5 dakikada 16 metre böreği yemek için birbirleriyle mücadele eden yarışmacılar zorlu anlar yaşadı.

Renkli görüntülere sahne olan börek yeme yarışmasında birinci olan Kerem Tütüncü belirlenen sürede 11 metre 60 santim börek yiyerek 10 gram altının sahibi oldu. İkinciye 5 bin lira üçüncüye ise 2 bin 500 lira hediye çeki verildi.

"40 yarışmacıya 400 kilo börek ikram ettik"


Organizasyon yapan börekçi Hakan Acar, "Geleneksel Börek Yeme Yarışması'nın bu sene 13'üncüsünü yaptık. Daha önce hep Bursa'da yaptık. Dünyanın en uzun böreğini yaparak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiştik. En uzun börek yeme yarışması yaptık. Yarışmacı arkadaşı tebrik ediyorum, yaklaşık 8 kilo börek yedi. Toplam 40 yarışmacıya 400 kilo börek ikram ettik. İstanbul Üsküdar'da da ilk yarışmamızdı. Kazanana 10 gram altın verdik. Geçen yıl 5 gram vermiştik. Geleneksel börek yeme yarışmamızı devam ettireceğiz" dedi.

"Ödül olarak 10 gram altın aldım"


Yarışmayı birinci olarak tamamlayan Kerem Tütüncü, yarışmada zorlandığını ama birinci olduğunu ifade ederek, "Hiç ummuyordum, şansa kazandım. Ödül olarak 10 gram altın aldım. Çok mutluyum, daha önce yarışma için bir hazırlık yapmamıştım" diye konuştu.

#İstanbul
#Üsküdar
#Geleneksel Börek Yeme Yarışması
#Kerem Tütüncü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sehiv secdesi nasıl yapılır? Sehiv secdesinin hükmü nedir?