Beş dakikada 11 metre börek yedi: 10 gram altının sahibi oldu

"Ödül olarak 10 gram altın aldım"





Yarışmayı birinci olarak tamamlayan Kerem Tütüncü, yarışmada zorlandığını ama birinci olduğunu ifade ederek, "Hiç ummuyordum, şansa kazandım. Ödül olarak 10 gram altın aldım. Çok mutluyum, daha önce yarışma için bir hazırlık yapmamıştım" diye konuştu.