Bir çocuk komaya girdi, tüm dünya şokta: Haribo'da uyuşturucu skandalı büyüyor!

Haribo skandalı büyüyor! Hollanda’da bir çocuk komaya girdi, Belçika'da raflar boşaltılıyor... Dünyaca ünlü şekerleme markası Haribo’nun Hollanda’da satılan ürünlerinde uyuşturucu madde tespit edildi. Skandalın ardından bir çocuk komaya girerken, Belçika’da da ürünler acil olarak geri çağrıldı. Korkunç olayın boyutu her geçen gün daha da büyüyor. İşte detaylar...

1 /14 Tüm dünyada milyonlarca kişinin tükettiği Haribo, şimdi uyuşturucu skandalıyla gündemde.



2 /14 Happy Cola Fizz kabusu: Şekerin içinden uyuşturucu çıktı

Hollanda Gıda ve Tüketici Ürünleri Güvenliği Kurumu (NVWA), Haribo’nun “Happy Cola F!ZZ” isimli ürününü tüketen bazı kişilerin fenalaştığını bildirdi. Yapılan analizlerde de bazı paketlerde uyuşturucu maddeye rastlandı.

3 /14 NVWA sözcüsü, şu ana kadar üç ayrı pakette uyuşturucu bulunduğunu ve ürünün baş dönmesi gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini açıkladı.



4 /14 Haribo’dan açıklama: Polisle birlikte araştırıyoruz

Yaşananların ardından Haribo’dan resmi açıklama gecikmedi. Şirket, Hollanda’daki tüm “Happy Cola F!ZZ” stoklarını tedbiren topladığını duyurdu.

5 /14 Diğer ülkelerdeki ürünlerin ise güvenli olduğunu savunan şirket yetkilileri, olayın polisle birlikte titizlikle incelendiğini belirtti.

6 /14 Skandal derinleşiyor: Bir çocuk komaya girdi

Fransız basınına yansıyan bilgilere göre, Hollanda’da söz konusu ürünü tüketen bir çocuk komaya girdi. Bir başka çocuk ise Almelo kentinde hastaneye kaldırıldı.

7 /14 Bu vakaların ardından endişe artarken, çocuklardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

8 /14 Belçika da alarma geçti: Raflar boşaltıldı

Skandal yalnızca Hollanda’yla sınırlı kalmadı. Haribo’nun bu ürünü Belçika’daki raflardan da acil olarak toplatıldı.

9 /14 Belçika Gıda Ajansı (FAVV-AFSCA), Haribo’nun ülke genelindeki 1 kiloluk Happy Cola Fizz paketlerini ihtiyati tedbir kapsamında geri çektiğini duyurdu.

10 /14 FAVV sözcüsü Liesbeth Van de Voorde, şu ana kadar ülkede üründen dolayı rahatsızlanan kimse olmadığını ancak bir tüketici yardım hattı kurulduğunu açıkladı.

11 /14 Ürünlerin iade sürecinde ise tüketicilerden mağazalara değil, doğrudan Haribo’nun Belçika ofisine başvurmaları istendi.



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13 /14 Peki şimdi ne olacak? Tüm dünya markalarının güvenli ürün politikası sorgulanırken, Haribo gibi dev bir firmanın yaşadığı bu skandal, gıda güvenliği konusunda yeni soruları da beraberinde getiriyor.