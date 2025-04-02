Burdur'da 63 yaşındaki adamın gizemli kaybı: Ailesi montunu bulmuştu ekipler o bölgede yoğunlaştı

Burdur'da 30 Mart akşamı evinden ayrılan ve o günden bu yana haber alınamayan Hilmi Güleşir'i (63) arama çalışmaları Burdur Gölü'nde sürüyor.

1 /6 Burdur merkeze bağlı Kuruçay köyündeki evinden 30 Mart'ta saat 22.00 sıralarında ayrılan Hilmi Güleşir'e ait mont, ailesi tarafından Burdur Gölü Sahili'nde bulunduktan sonra arama çalışmaları, Burdur Gölü'nde yoğunlaştırıldı.

2 /6 AFAD ve emniyet ekiplerinin yanı sıra Antalya'dan gelen dalgıç polislerin arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

3 /6 Antalya'nın yanı sıra Konya ve İzmir'den gelen dalgıç ekipler, Burdur Gölü'nde çalışmalarını sürdürüyor.

4 /6 Arama çalışmalarında henüz Güleşir'e ait herhangi bir ize rastlanmadı.

5 /6