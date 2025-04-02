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Burdur'da 63 yaşındaki adamın gizemli kaybı: Ailesi montunu bulmuştu ekipler o bölgede yoğunlaştı

Burdur'da 63 yaşındaki adamın gizemli kaybı: Ailesi montunu bulmuştu ekipler o bölgede yoğunlaştı

14:542/04/2025, Çarşamba
DHA
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Burdur'da 30 Mart akşamı evinden ayrılan ve o günden bu yana haber alınamayan Hilmi Güleşir'i (63) arama çalışmaları Burdur Gölü'nde sürüyor.

Burdur merkeze bağlı Kuruçay köyündeki evinden 30 Mart'ta saat 22.00 sıralarında ayrılan Hilmi Güleşir'e ait mont, ailesi tarafından Burdur Gölü Sahili'nde bulunduktan sonra arama çalışmaları, Burdur Gölü'nde yoğunlaştırıldı. 

AFAD ve emniyet ekiplerinin yanı sıra Antalya'dan gelen dalgıç polislerin arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Antalya'nın yanı sıra Konya ve İzmir'den gelen dalgıç ekipler, Burdur Gölü'nde çalışmalarını sürdürüyor. 

 Arama çalışmalarında henüz Güleşir'e ait herhangi bir ize rastlanmadı.

#Burdur Gölü
#Hilmi Güleşir
#AFAD

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