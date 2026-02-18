Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çanakkale
Çanakkale’de Kocabaş Çayı yoğuş yağış nedeniyle taştı

Çanakkale’de Kocabaş Çayı yoğuş yağış nedeniyle taştı

17:1918/02/2026, Çarşamba
IHA
Sonraki haber

Çanakkale’nin Biga ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle, ilçe merkezinden geçen Kocabaş Çayı, debisi yükselince taştı.

Çay yatağındaki otopark ise kullanıma kapatıldı.Çanakkale genelinde sağanak yağışlar etkili olmaya devam ediyor. 

Çanakkale merkezde bulunan Kepez Çayı ve Sarıçay gece saatlerinde taşmaya başaldı. 

Ezine ilçesinde ise Menderes çayının sabah saatlerinde taşmasıyla beraber bölgedeki tarım arazileri sular altında kalırken 1 vatandaş ise mahsur kaldığı hayvan ağılından yeni doğan 2 kuzusu ile kurtarıldı.

Biga’da Kocabaş Çayı taştıİlçe merkezinden geçen Kocabaş Çayı, debisi yükselince taştı. 

Çay yatağındaki otopark ise zabıta ekiplerince kullanıma kapatıldı.

Polis ve zabıta ekiplerince anonslarla, sürücülere araçlarını çekmeleri için uyarı yapıldı. Araçlar sürücüler tarafından otoparktan kaldırıldı.

#Çanakkale
#Biga
#Kocabaş Çayı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B, 4C emekli bayram ikramiyesi hesaplama 2026