Çanakkale'de orman yangını: Eceabat ilçesindeki alevlere müdahale ediliyor

Çanakkale'nin Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, ilçeye bağlı Büyükanafarta köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesinin ardından olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "OGM’nin talebi üzerine Eceabat/Çanakkale’de meydana gelen orman yangınına müdahale etmek üzere 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığımız tarafından 1 adet S-70 tipi helikopter görevlendirildi" denildi. Bakan Yumaklı da Çanakkale-Eceabat, Bolu-Göynük ve Manisa-Gördes'te çıkan orman yangınlara karşı; 14 uçak, 31 helikopter, 265 kara aracımız ve 1413 orman kahramanı sevk edildiğini bildirdi.

1 / 19 Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, ilçeye bağlı Büyükanafarta köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



2 / 19 Yangının fark edilmesinin ardından olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.



3 / 19 Bölgeye ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı.



4 / 19 Olay yerine 17 AAC 399 plakalı pikapla giderken bir otomobille çarpışmaları sonucu yaralanan 2 orman işçisi ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Eceabat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



5 / 19 Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Dumandan etkilenen bazı orman işçileri de aynı hastanede tedaviye alındı.



6 / 19 Jandarma ekipleri, yangınla mücadele eden işçilere su dağıttı.

7 / 19 Tarihi Gelibolu Yarımadası ziyarete kapatıldı

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı bölgedeki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı mevkileri ise yangın sebebiyle geçici olarak ziyarete kapatıldı. Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor.

8 / 19 S-70 tipi helikopter sahada

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "OGM'nin talebi üzerine Eceabat/Çanakkale'de meydana gelen orman yangınına müdahale etmek üzere 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığımız tarafından 1 adet S-70 tipi helikopter görevlendirildi" ifadeleri kullanıldı.

9 / 19 14 uçak, 31 helikopter, 265 kara aracımız ve 1413 orman kahramanı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale-Eceabat, Bolu-Göynük ve Manisa-Gördes'te çıkan orman yangınlara karşı; 14 uçak, 31 helikopter, 265 kara aracımız ve 1413 orman kahramanı sevk edildiğini bildirdi.













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