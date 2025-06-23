Çankırı'da doğal yollarla oluştu: Fotoğraf tutkunlarının gözdesi haline geldi

Tepelerin hemen yanı başında uzanan geniş tarım arazileri ise bölgenin hem görsel hem ekonomik zenginliğini ortaya koyuyor. Verimli topraklar üzerinde ekimi yapılan buğday ve arpa gibi ürünler, bölge halkının geçim kaynağını oluştururken, doğal manzaraya da ayrı bir güzellik katıyor.