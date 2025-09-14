Çekmeköy'de modifiye araç tutkunları bir araya geldi

Etkinliğe katılan modifiye tutkunu Mustafa Kılıç, "Modifiyeli araç festivalindeyiz hepimizin hobisi bu iş, bunu herkes severek yapıyor. Fuarlarda araçlarımızı ve kazandığımız kupaları sergiliyoruz. Bu tarz fuarlar oldukça daha çok sosyalleşiyoruz. Modifiye bizim için yaşam tarzı. Bizim amacımız vatandaşımızı rahatsız etmek değil. Gençlerimize örnek olmaya çalışıyoruz" dedi.