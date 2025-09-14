Yeni Şafak
Çekmeköy'de modifiye araç tutkunları bir araya geldi

Çekmeköy'de modifiye araç tutkunları bir araya geldi

20:5214/09/2025, Pazar
DHA
Çekmeköy'de düzenlenen Car Fest 2025 etkinliğinde yaklaşık 300 modifiyeli araç sergilendi. Belediye Bahçesi Kent Park’ta düzenlenen festival, otomobil tutkunlarını bir araya getirdi.

Çekmeköy Belediyesi’nin düzenlediği Car Fest 2025 etkinliği Belediye Bahçesi Kent Park'ta düzenlendi. Yaklaşık 300 modifiyeli aracın sergilendiği etkinlik alanı trafiğe kapatılırken, çeşitli yarışmalar ve çekilişlerle katılımcılara sürpriz hediyeler verildi.

DJ Janti’nin sahne performansı festivale renk kattı. Tofaş Güzellik, Avrupa Güzellik, Honda Güzellik ve Ticari Güzellik gibi farklı kategorilerde yapılan araç yarışmaları, büyük beğeni topladı.

Etkinliğe katılan modifiye tutkunu Mustafa Kılıç, "Modifiyeli araç festivalindeyiz hepimizin hobisi bu iş, bunu herkes severek yapıyor. Fuarlarda araçlarımızı ve kazandığımız kupaları sergiliyoruz. Bu tarz fuarlar oldukça daha çok sosyalleşiyoruz. Modifiye bizim için yaşam tarzı. Bizim amacımız vatandaşımızı rahatsız etmek değil. Gençlerimize örnek olmaya çalışıyoruz" dedi.

