Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir'de geçmiş olsun ve taziye ziyareti

Erdoğan, patlamanın sebeplerini ortaya çıkarmaya yönelik soruşturmanın çok yönlü ve titiz bir şekilde yürütüldüğünü ifade edeb Erdoğan, "Tüm bu süreçler sonunda hatası, kusuru veya ihmali olan varsa onlarla ilgili gereken mutlaka yapılacaktır." dedi.







