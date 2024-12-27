Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir'de geçmiş olsun ve taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Balıkesir İl Kongresi öncesi geçtiğimiz günlerde yaşanan fabrika patlamasında can veren işçilerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Ayrıca öğrenci servisinin TIR'la çarpıştığı kazada yaralanan 26 öğrenciye de geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan her bir öğrenciyle tek tek ilgilendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de okul servisiyle tırın çarpıştığı, 28 kişinin yaralandığı kaza sonrası hastanede tedavileri süren öğrencileri ziyaret etti.
Erdoğan, Kurtdereli Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nin ardından Atatürk Şehir Hastanesi'ne geçti.
Önceki gün okul servisiyle tırın çarpıştığı kazada yaralanan öğrencileri ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralıların durumuyla ilgili bilgi aldı ve ailelere geçmiş olsun dileklerini iletti.
Erdoğan, ziyaretin ardından hastane çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'deki fabrika patlamasında hayatını kaybedenlerin ailelerini de ziyaret etti.
Erdoğan, patlamanın sebeplerini ortaya çıkarmaya yönelik soruşturmanın çok yönlü ve titiz bir şekilde yürütüldüğünü ifade edeb Erdoğan, "Tüm bu süreçler sonunda hatası, kusuru veya ihmali olan varsa onlarla ilgili gereken mutlaka yapılacaktır." dedi.