Depremin ardından Adıyaman'ın Zey köyü yeniden inşa edildi: Hayallerin ötesini inşa etmeye devam

Muhtar İsrafil Ay ise yıkılan köyün ardından bu kadar modern konutların yapılabileceğine ihtimal vermediklerini dile getirerek, "İlk başlarda insanların 'Bu evler yapılmaz. Buralar dağ, tepe, buralarda su olmaz, biz hayvanlarımızı otlatıyoruz.' gibi düşünceleri vardı. Böyle mükemmel bir köy olacağı kimsenin hayalinde dahi değildi." ifadelerini kullandı.







