Diyarbakır'da evlenen çift düğünde pasta yerine burma kadayıf kesti

Altunhan, "Büyük oğlumu evlendirdiğimde de yine kadayıf hazırlamıştım. Diyarbakır'ın plakasını baz alarak 21 kat kadayıf hazırladık. Böylelikle hem misafirlerimizin ağzını tatlandırdık hem de burma kadayıfımızı tanıttık. Konuklara da sürpriz oldu." dedi.







