Doğa tutkunlarının gözde rotaları arasında: Gölderesi Şelalesi

Foto safari için yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan şelaleye gelen doğa tutkunları, kestane, gürgen ve ardıç ağaçlarının arasında yürüyüş yapmanın keyfini çıkarıyor. Şelale ve etrafındaki eşsiz orman örtüsünün görüntüsü, dron ile havadan görüntülendi.