HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Şimdiden hazırlıklara başlandığına işaret eden Vali Sezer, şunları kaydetti:

"Hem ilave gümrük personelinin görevlendirilmesi bakımından hem de gümrükteki polis sayısının artırılması bakımından takviyeler olacak. Ayrıca yolcu gişelerinin olduğu alanda mobil gişeler de olmak üzere her türlü önlem alınacak. Vatandaşlarımızın en huzurlu ve en konforlu şekilde vatanlarına gelmeleri, sılayırahim yaptıktan sonra çok fazla beklemeden, trafiğe takılmadan bulundukları ülkelere geri dönmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Bununla ilgili hazırlıklarımıza şimdiden başladık."