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Sınırda 'gurbetçi sezonu' hazırlıkları başladı

Sınırda 'gurbetçi sezonu' hazırlıkları başladı

19:3012/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'deki sınır kapılarında gurbetçi sezonu hazırlıklarının başladığını belirtti.

Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'de ikisi Yunanistan'a, ikisi Bulgaristan'a açılan dört sınır kapısı bulunduğunu anımsattı.

 Avrupa'da yaşayan Türklerin memleketlerine gelmeye başladıkları günlerde sınır kapılarında yoğun gurbetçi geçişleri olduğunu hatırlatan Vali Sezer, bu konuda her türlü tedbirin alınacağını söyledi.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Şimdiden hazırlıklara başlandığına işaret eden Vali Sezer, şunları kaydetti:

"Hem ilave gümrük personelinin görevlendirilmesi bakımından hem de gümrükteki polis sayısının artırılması bakımından takviyeler olacak. Ayrıca yolcu gişelerinin olduğu alanda mobil gişeler de olmak üzere her türlü önlem alınacak. Vatandaşlarımızın en huzurlu ve en konforlu şekilde vatanlarına gelmeleri, sılayırahim yaptıktan sonra çok fazla beklemeden, trafiğe takılmadan bulundukları ülkelere geri dönmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Bununla ilgili hazırlıklarımıza şimdiden başladık."

Vali Sezer, kentteki sınır kapılarından bu yılın 4 ayında 1 milyon 448 bin 650 aracın giriş yaptığını belirterek 3 milyon 544 bin 537 yolcunun giriş ve çıkış yaptığını sözlerine ekledi.

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