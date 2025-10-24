Ege Denizi'nin kuzeyi ve İzmir için 'fırtına' uyarısı yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren 3 ilçe haricinde il genelinde kuvvetli rüzgar ve kısa fırtına beklendiği belirtildi. Açıklamada, "Bölgemizin kuzeybatı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden esmekte olan rüzgarın öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak, İzmir'in Kiraz, Beydağ ve Ödemiş ilçeleri haricinde il genelinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat, hamlesi 70-80 km/saat) esmesi bekleniyor" denildi.







