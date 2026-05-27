Erzincan’ın saklı mirası: 2 bin rakımda görsel şölen

09:50 27/05/2026, Çarşamba
Erzincan'ın Tercan ilçesinde yaklaşık 2 bin rakımdaki Konarlı Şelalesi, az bilinen doğal güzelliklerden biri olarak öne çıkıyor. Munzur Dağları’ndan gelen kar suları ve kaynak sularıyla beslenen şelale, bahar aylarında debisinin artmasıyla güzel bir manzara oluşturuyor.

Tercan’a yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta ve dağ yolu üzerinde olduğu için Konarlı Şelalesi çok az ziyaretçi tarafından ziyaret ediliyor.

Konarlı Deresi’nde balık popülasyonunu korumak ve artırmak amacıyla avlanma yasağı uygulanırken, şelalenin suyu yaklaşık 30 metre yükseklikten dereye dökülüp daha sonra Karasu Nehri’ne ulaşıyor. 

Yaz aylarında hava sıcaklığının yaklaşık 16 derece olması nedeniyle bölge yayla havası sunuyor. Doğa fotoğrafçısı Fatih Civan tarafından dronla görüntülenen bölge, doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor. 

