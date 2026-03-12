Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Eskişehir
Eskişehir’de yangın paniği: Mahalleli sokağa döküldü

Eskişehir’de yangın paniği: Mahalleli sokağa döküldü

20:2712/03/2026, Perşembe
IHA
Sonraki haber

Eskişehir’de müstakil bir evin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, panik yaşayan mahalleli sokağa çıktı.

Olay, Yeşiltepe Mahallesi Okan Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, müstakil bir evin bahçesinde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevleri kendi imkanlarıyla söndüremeyen çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

 İhbar üzerine olay yerine 4 itfaiye aracı, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, bahçede soğutma çalışmaları yapıldı. 

Maddi hasarla atlatılan olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Panik yaşayan mahalleli ise sokağa döküldü.

Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

#Eskişehir
#Yangın
#İtfaiye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB takvimi 2026: Okullar ne zaman kapanacak? Ramazan Bayramı 2. ara tatille birleşiyor mu, kaç gün tatil var?