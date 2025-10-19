Yeni Şafak
Eyüpsultan'da sürücü hakimiyetini kaybetti: Yokuş aşağı inerken 8 araca çarpıp ortalığı savaş alanına çevirdi

07:3319/10/2025, Pazar
AA
DHA
Eyüpsultan'da yokuş aşağı inen sürücünün çarptığı park halindeki 1 minibüs ve 7 otomobilde hasar oluştu. Çarpmanın etkisiyle bir minibüs yaklaşık 20 metre yükseklikteki bahçe duvarında asılı kaldı.

Güzeltepe Mahallesi Çağlar Sokak'ta yokuş aşağı inen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DRS 347 plakalı otomobil, park halindeki araçlara çarptı.


Çarpmanın etkisiyle bir minibüs bahçe duvarında asılı kalırken, sürüklenen bir otomobil de bina duvarıyla başka bir aracın arasında sıkıştı.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ekipleri sevk edildi.



Olay yerinden kaçan sürücü, polis ekiplerince yakalandı.


Yapılan incelemede, olayda 1 minibüs ve 7 otomobilin hasar gördüğü belirlendi.



