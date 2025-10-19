Eyüpsultan'da sürücü hakimiyetini kaybetti: Yokuş aşağı inerken 8 araca çarpıp ortalığı savaş alanına çevirdi

Güzeltepe Mahallesi Çağlar Sokak'ta yokuş aşağı inen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DRS 347 plakalı otomobil, park halindeki araçlara çarptı.





Çarpmanın etkisiyle bir minibüs bahçe duvarında asılı kalırken, sürüklenen bir otomobil de bina duvarıyla başka bir aracın arasında sıkıştı.